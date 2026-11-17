A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) divulgou um plano detalhado para orientar municípios sobre como agir diante dos efeitos do fenômeno El Niño. O anúncio foi realizado durante o Congresso do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), reunindo gestores de diversas cidades.

O documento traz diretrizes para fortalecer a vigilância epidemiológica e a assistência à população, especialmente em situações de chuvas intensas, enchentes e outros eventos climáticos previstos até março de 2027. A proposta é preparar os serviços de saúde para responder rapidamente a possíveis emergências e minimizar riscos à saúde pública.

Segundo a Sesa, o plano inclui orientações sobre monitoramento de doenças relacionadas ao clima, organização das equipes de atendimento e estratégias para garantir o acesso da população aos serviços essenciais, mesmo em cenários adversos.

O El Niño, fenômeno climático que altera padrões de chuva e temperatura, já provocou impactos significativos em anos anteriores no Paraná. Municípios da região enfrentaram alagamentos e aumento de casos de doenças transmitidas por água contaminada. Com o novo plano, a expectativa é reduzir danos e proteger a saúde dos moradores.

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Fonte: www.saude.pr.gov.br