A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Profissionalização, realiza nesta quinta-feira (19) a segunda edição do Café com RH. O evento acontece no município e reúne profissionais de recursos humanos de diversas empresas locais para discutir temas essenciais da área.

Durante o encontro, os participantes assistem a palestras sobre a Norma Regulamentadora 1 (NR-1), saúde mental no ambiente de trabalho e estratégias para aprimorar a gestão de pessoas nas organizações. O objetivo principal é promover a troca de experiências e fortalecer o setor de RH nas empresas da cidade.

Grupo de estudos para gestão de pessoas

Além das palestras, a Prefeitura aproveita a ocasião para lançar um grupo de estudos voltado ao desenvolvimento de práticas inovadoras em gestão de pessoas. A iniciativa visa reunir profissionais do setor para debater desafios, compartilhar soluções e buscar melhorias contínuas no ambiente corporativo local.

Importância para Cambé

A realização do Café com RH reflete o compromisso do município em apoiar empresas e trabalhadores, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e eficiente. A criação do grupo de estudos também representa um passo importante para o fortalecimento da rede de RH em Cambé, beneficiando tanto empregadores quanto colaboradores.

Histórico e contexto local

O Café com RH já faz parte do calendário de ações da Prefeitura para incentivar o desenvolvimento profissional e a valorização dos trabalhadores. Em edições anteriores, o evento recebeu boa participação e contribuiu para aproximar empresas e poder público, consolidando Cambé como referência em iniciativas de gestão de pessoas na região.

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Fonte: www.cambe.pr.gov.br