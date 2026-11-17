A Universidade Estadual de Londrina (UEL) está movimentada nesta terça-feira (17) com a realização do 35º Encontro Anual de Iniciação Científica (EAIC). O evento reúne mais de 800 estudantes de graduação, que apresentam oralmente os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo do ano, abrangendo diversas áreas do conhecimento.

As atividades acontecem nos Centros de Estudos da UEL, com destaque para o Centro de Ciências Biológicas (CCB), onde os trabalhos seguem até o fim da tarde. Entre os destaques, a estudante Julia Taconi da Silva, do 4º ano de Biomedicina, compartilhou sua pesquisa sobre os efeitos do carcinoma de células não pequenas e de drogas quimioterápicas em diferentes estágios de diferenciação de miócitos. O estudo, iniciado em 2024, busca entender a adaptação muscular em estados de imunossupressão e tumoral, com foco no comportamento do músculo esquelético.

Outro exemplo é Maria Luiza da Cruz, aluna do 5º ano de Medicina, que apresentou um método automatizado para medir a área de células musculares submetidas à quimioterapia. A pesquisa visa compreender melhor a influência do tratamento no tecido muscular e sua relação com a caquexia, condição comum em pacientes oncológicos.

Ambas as estudantes são orientadas pela professora Flávia Alessandra Guarnier, do Departamento de Imunologia, Parasitologia e Patologia Geral. Elas destacaram a importância do EAIC para o aprofundamento científico, a troca de experiências e o desenvolvimento de habilidades de apresentação e argumentação.

A programação do EAIC 2026 segue até quarta-feira (18), incluindo o 7º EAIC Jr., que reúne 47 alunos do Ensino Médio de Londrina para apresentações no Laboratório de Pesquisa em Ciências Humanas (LAPECH). Nos dias 26 e 27 de novembro, a UEL também sediará o 16º Encontro Anual de Iniciação Tecnológica e Inovação (EAITI), com participação de estudantes de outras universidades estaduais do Paraná.

Esses eventos, promovidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), reforçam o compromisso da UEL com a formação de novos pesquisadores e a integração entre diferentes áreas do conhecimento, beneficiando toda a comunidade acadêmica e regional.

O EAIC já é tradição em Londrina e contribui para o fortalecimento da pesquisa universitária, estimulando a troca de saberes e a construção de redes colaborativas entre estudantes e professores.

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Fonte: operobal.uel.br