Páginas que imitam os canais oficiais podem receber pagamentos sem registrar apostas e colocar dados pessoais em risco.

A expectativa pela Mega da Virada 2026 exige atenção também fora dos números escolhidos no volante. A Caixa alerta para páginas fraudulentas que imitam a identidade visual das loterias e simulam a venda de apostas e bolões. Além do prejuízo financeiro, quem utiliza esses sites pode ter dados pessoais roubados. caixanoticias.caixa.gov.br

Nesta edição, o prêmio está estimado em mais de R$ 1 bilhão. Segundo o anúncio oficial, o concurso especial será o de número 3100, com sorteio marcado para 1º de janeiro de 2027, às 11h. O prazo informado para apostar termina às 22h de 31 de dezembro. caixanoticias.caixa.gov.br

Confira o endereço antes de apostar

Uma página com as cores e a marca da Caixa pode parecer confiável, mas a aparência não comprova sua autenticidade. Em comunicados sobre esse tipo de fraude, o banco informa que criminosos reproduzem elementos dos canais oficiais para atrair apostadores.

O endereço oficial para registrar apostas pelo portal é www.loteriasonline.caixa.gov.br. A Caixa também disponibiliza o aplicativo Loterias CAIXA, o Internet Banking para seus clientes e o atendimento presencial nas unidades lotéricas. caixanoticias.caixa.gov.br

Como medida de prevenção, o apostador deve conferir o endereço completo antes de preencher cadastros ou realizar pagamentos. Digitar o endereço oficial diretamente no navegador ajuda a evitar o acesso a páginas recebidas por mensagens ou anúncios suspeitos.

Bolões exigem atenção ao comprovante

A participação em grupo também merece cuidado. A Caixa ressalta que a validade da aposta depende do registro e da emissão do comprovante correspondente. Páginas falsas podem simular a contratação de um bolão sem efetivar os jogos. caixanoticias.caixa.gov.br

Para participar do Bolão CAIXA, o interessado pode adquirir cotas nas lotéricas, no portal ou no aplicativo oficial. Cotas organizadas pelas unidades lotéricas podem ter uma tarifa adicional de serviço. caixanoticias.caixa.gov.br

Antes de concluir a compra, é recomendável conferir os dados do concurso e verificar o comprovante de participação. Uma mensagem enviada pelo vendedor ou uma imagem com números escolhidos não deve ser tratada, por si só, como confirmação do registro.

Cuidados para reduzir o risco de fraude

Algumas verificações ajudam a proteger o dinheiro e os dados do apostador:

Confira o endereço completo da página antes de informar CPF, senha ou dados de pagamento.

Acesse os canais oficiais diretamente, evitando links de origem desconhecida.

Não compartilhe senhas nem códigos de confirmação com terceiros.

Desconfie de ofertas que prometam premiação garantida.

Verifique se a aposta foi efetivada e guarde o comprovante.

Ao adquirir uma cota de bolão, confira o registro da sua participação.

Aposta simples custa R$ 6

De acordo com a Caixa, a aposta simples da Mega da Virada 2026, com seis números, custa R$ 6. O concurso especial não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da faixa seguinte, conforme as regras da modalidade. caixanoticias.caixa.gov.br

O leitor pode acompanhar a cobertura de loterias na seção de Loterias do Portal Cambé.

Com informações da Caixa Econômica Federal.