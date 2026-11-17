Páginas que imitam os canais oficiais podem receber pagamentos sem registrar apostas e colocar dados pessoais em risco.
A expectativa pela Mega da Virada 2026 exige atenção também fora dos números escolhidos no volante. A Caixa alerta para páginas fraudulentas que imitam a identidade visual das loterias e simulam a venda de apostas e bolões. Além do prejuízo financeiro, quem utiliza esses sites pode ter dados pessoais roubados. caixanoticias.caixa.gov.br
Nesta edição, o prêmio está estimado em mais de R$ 1 bilhão. Segundo o anúncio oficial, o concurso especial será o de número 3100, com sorteio marcado para 1º de janeiro de 2027, às 11h. O prazo informado para apostar termina às 22h de 31 de dezembro. caixanoticias.caixa.gov.br
Confira o endereço antes de apostar
Uma página com as cores e a marca da Caixa pode parecer confiável, mas a aparência não comprova sua autenticidade. Em comunicados sobre esse tipo de fraude, o banco informa que criminosos reproduzem elementos dos canais oficiais para atrair apostadores.
O endereço oficial para registrar apostas pelo portal é www.loteriasonline.caixa.gov.br. A Caixa também disponibiliza o aplicativo Loterias CAIXA, o Internet Banking para seus clientes e o atendimento presencial nas unidades lotéricas. caixanoticias.caixa.gov.br
Como medida de prevenção, o apostador deve conferir o endereço completo antes de preencher cadastros ou realizar pagamentos. Digitar o endereço oficial diretamente no navegador ajuda a evitar o acesso a páginas recebidas por mensagens ou anúncios suspeitos.
Bolões exigem atenção ao comprovante
A participação em grupo também merece cuidado. A Caixa ressalta que a validade da aposta depende do registro e da emissão do comprovante correspondente. Páginas falsas podem simular a contratação de um bolão sem efetivar os jogos. caixanoticias.caixa.gov.br
Para participar do Bolão CAIXA, o interessado pode adquirir cotas nas lotéricas, no portal ou no aplicativo oficial. Cotas organizadas pelas unidades lotéricas podem ter uma tarifa adicional de serviço. caixanoticias.caixa.gov.br
Antes de concluir a compra, é recomendável conferir os dados do concurso e verificar o comprovante de participação. Uma mensagem enviada pelo vendedor ou uma imagem com números escolhidos não deve ser tratada, por si só, como confirmação do registro.
Cuidados para reduzir o risco de fraude
Algumas verificações ajudam a proteger o dinheiro e os dados do apostador:
- Confira o endereço completo da página antes de informar CPF, senha ou dados de pagamento.
- Acesse os canais oficiais diretamente, evitando links de origem desconhecida.
- Não compartilhe senhas nem códigos de confirmação com terceiros.
- Desconfie de ofertas que prometam premiação garantida.
- Verifique se a aposta foi efetivada e guarde o comprovante.
- Ao adquirir uma cota de bolão, confira o registro da sua participação.
Aposta simples custa R$ 6
De acordo com a Caixa, a aposta simples da Mega da Virada 2026, com seis números, custa R$ 6. O concurso especial não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da faixa seguinte, conforme as regras da modalidade. caixanoticias.caixa.gov.br
O leitor pode acompanhar a cobertura de loterias na seção de Loterias do Portal Cambé.
Com informações da Caixa Econômica Federal.