Diferença de fuso horário pode antecipar o acesso ao jogo; configuração de região funciona de maneira diferente em cada console.

A chegada de GTA 6, marcada para quinta-feira, 19 de novembro, movimenta os jogadores que querem conhecer Vice City nas primeiras horas do lançamento. Como a liberação ocorrerá à meia-noite de cada região, segundo a Rockstar Games, alguns países terão acesso ao título enquanto ainda será quarta-feira no Brasil. O lançamento está previsto para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Essa diferença explica o chamado “truque da Nova Zelândia”: usar a região do país para tentar acompanhar seu horário de estreia. Há, porém, uma diferença importante entre os consoles. O Xbox permite alterar a localização nas configurações, enquanto a PlayStation não permite mudar o país de uma conta já criada.

Por que a Nova Zelândia recebe GTA 6 antes?

O desbloqueio anunciado pela Rockstar segue a meia-noite local. Portanto, o lançamento acontece gradualmente pelo mundo, conforme cada região chega ao dia 19 de novembro.

Considerando a diferença de 16 horas entre Brasília e a Nova Zelândia nessa data, a meia-noite de quinta-feira no país corresponde às 8h da manhã de quarta-feira, 18 de novembro, no horário de Brasília. Essa é a janela que desperta o interesse dos jogadores brasileiros.

O cálculo indica o horário de estreia naquele mercado. Já o acesso de uma compra brasileira por meio da troca de região depende das regras de liberação aplicadas à licença do jogo.

Como alterar a localização no Xbox Series X|S

Nos consoles da Microsoft, a mudança de localização está disponível no próprio sistema. O caminho informado pelo suporte oficial é:

Pressione o botão Xbox para abrir o painel. Acesse Perfil e sistema > Configurações. Entre em Sistema > Idioma e localização. No campo Localização, selecione a região desejada. Escolha Reiniciar agora para aplicar a mudança.

Para tentar acompanhar o lançamento neozelandês, a região selecionada seria Nova Zelândia. É necessário ter o jogo adquirido e instalado.

O procedimento de alteração de região é confirmado pela Microsoft, mas isso não representa uma garantia oficial de acesso antecipado a GTA 6. A documentação da Rockstar consultada confirma o lançamento por horário local, sem assegurar que uma licença brasileira será desbloqueada antes após essa mudança.

E no PS5: basta mudar o relógio?

No PlayStation 5, a situação exige mais atenção. A Sony informa que o país ou a região da conta não pode ser alterado depois de sua criação. Por isso, mudar o relógio do aparelho não transforma uma compra brasileira em uma compra da loja neozelandesa.

Uma eventual compra em outro mercado envolve uma conta daquela região e meios de pagamento compatíveis. A Sony orienta que o país cadastrado corresponda às informações de cobrança e também exige compatibilidade regional para ativação de vouchers. Quem já comprou o jogo na conta brasileira não deve considerar uma simples mudança nas configurações como garantia de antecipação.

Pré-carregamento ajuda a começar sem esperar pelo download

Independentemente da região, deixar os arquivos baixados é uma forma de se preparar para a estreia. A página de suporte da PlayStation informa que o pré-carregamento de GTA 6 já está disponível e orienta reservar 212 GB de armazenamento no PS5. Esse espaço informado pela Sony se refere à versão de seu console.

O pré-carregamento permite concluir o download antes do lançamento, mas o jogo continua sujeito ao horário de desbloqueio. Para quem pretende jogar assim que houver a liberação, conferir a instalação e o contador exibido na plataforma ajuda a evitar surpresas na hora de iniciar a campanha.