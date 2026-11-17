O e-book “Ativismo e liderança de mulheres: criando visibilidades” já pode ser acessado gratuitamente pela internet. Organizado pela professora Sonia Regina Vargas Mansano, do Departamento de Psicologia Social da UEL, e pela estudante Marina Araujo Berg, a obra reúne relatos e perfis de 24 mulheres atuantes em diferentes áreas sociais e ambientais do Paraná. O material é resultado de quatro anos de atividades do projeto de extensão que buscou valorizar e dar visibilidade à atuação feminina em causas diversas.

A publicação, lançada pela editora Pimenta Cultural, traz histórias de mulheres envolvidas em movimentos como ocupações urbanas, MST, além de áreas como engenharia, arte, palhaçaria e cuidado com a infância. O acesso ao e-book pode ser feito diretamente no site da editora, sem custos.

Projeto nasceu das redes sociais

A ideia do livro surgiu a partir da iniciativa “Mulheres Líderes e Ativistas: Promovendo Visibilidades”, em 2026, quando a equipe criou um perfil no Instagram para divulgar as trajetórias das participantes dos eventos “Ciclos de Diálogos”, realizados desde 2022. O perfil rapidamente ganhou engajamento, mostrando a importância de registrar essas histórias em um formato mais duradouro.

Para tornar o conteúdo acessível, a graduanda em Design Gráfico Maria Clara Favero Marcondes ilustrou cada biografia, tanto nas redes sociais quanto no e-book, aproximando o público externo da universidade.

Ativismo além dos grandes movimentos

O contato com as entrevistadas ampliou a visão da equipe sobre o que é ativismo e liderança. O projeto mostrou que essas práticas vão além de grandes manifestações e cargos institucionais, estando presentes em ações cotidianas, na defesa de direitos e no enfrentamento de desigualdades.

Muitas das mulheres retratadas atuam diretamente no combate à violência de gênero, refletindo preocupações reais da população feminina do Paraná.

Extensão universitária e impacto social

Além do livro, o projeto promoveu encontros presenciais, atendimento psicoterápico em grupo e produziu artigos científicos, fortalecendo a integração entre ensino, pesquisa e extensão na UEL. Para as organizadoras, registrar essas experiências é uma forma de reconhecimento público e de incentivo à continuidade das mobilizações sociais.

Contexto e relevância local

A publicação surge em um momento em que a luta por direitos das mulheres e a busca por espaços de liderança ganham força no Paraná e no Brasil. O projeto também destaca a importância de formar novas lideranças femininas, garantindo a continuidade das ações sociais na região.

O e-book está disponível para download gratuito no site da editora Pimenta Cultural.

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Fonte: operobal.uel.br