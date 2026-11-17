Concurso 3087 tem sorteio previsto para as 21h; Portal Cambé divulgará o resultado após a extração das dezenas.

A Mega-Sena pode pagar R$ 34 milhões nesta terça-feira, 17 de novembro de 2026, para quem acertar as seis dezenas do concurso 3087. O sorteio está previsto para as 21h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O valor anunciado é estimado.

Quem pretende participar tem até as 20h desta terça-feira para registrar uma aposta. Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas credenciadas, inclusive em Cambé e nas demais cidades da região, ou pelos canais digitais oficiais da Caixa. O atendimento presencial depende do horário de funcionamento de cada estabelecimento. caixanoticias.caixa.gov.br

Como apostar na Mega-Sena

Para jogar, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00. Ao marcar mais números, o preço do jogo aumenta, assim como as possibilidades de acerto. Além da premiação principal, a modalidade paga prêmios para quem acerta quatro ou cinco dezenas. CAIXA

Pela internet, as apostas podem ser registradas no site Loterias Online da Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. Clientes do banco também contam com a opção de apostar pelo Internet Banking. caixanoticias.caixa.gov.br

Resultado da Mega-Sena no Portal Cambé

O Portal Cambé divulgará o resultado da Mega-Sena 3087 após o sorteio desta terça-feira. Os leitores poderão conferir as seis dezenas sorteadas e, assim que a Caixa concluir a apuração, as informações sobre ganhadores e valores pagos em cada faixa.

Para acompanhar, acesse a página de loterias do Portal Cambé. Antes do sorteio, os números do concurso ainda não estão disponíveis.