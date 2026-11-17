O Núcleo Ás de Paus, reconhecido grupo teatral de Londrina, estreia neste fim de semana duas novas peças autorais que exploram temas como luto e despedida. As apresentações abrem a programação do Festival Ibirá das Artes 2026 e acontecem no Espaço Villa Rica, com entrada gratuita mediante retirada antecipada pelo Sympla.

No sábado (21), o público poderá conferir “CORAÇÃO-MAR”, solo de Camila Feoli, às 16h, seguido de “Revida”, solo de Thunay Tartari, às 19h. Na segunda-feira (23), as sessões retornam às 19h e 21h, respectivamente. As apresentações de sábado contam com intérprete de Libras, ampliando o acesso ao evento.

Peças refletem sobre perdas e recomeços

“CORAÇÃO-MAR” foi criado a partir de experiências pessoais de Camila Feoli com a perda do pai e propõe uma reflexão sensível sobre a convivência com a ausência e a reconstrução após o adeus. Com linguagem poética e visual, a peça é indicada para todas as idades e busca acolher o público ao tratar da tristeza de forma delicada.

Já “Revida”, de Thunay Tartari, parte do luto do ator para discutir não só a perda, mas também as relações familiares e a maneira como homens lidam com emoções e afetos. O espetáculo propõe uma análise sobre o que pode surgir após uma despedida e é recomendado para maiores de 14 anos.

Festival valoriza produção cultural local

O Festival Ibirá das Artes segue até 13 de dezembro, com uma programação variada de espetáculos teatrais desenvolvidos por alunos da escola de teatro. As apresentações principais acontecem na Ibirá das Artes, com ingressos à venda e opções de meia solidária mediante doação de alimento.

Trajetória do grupo e incentivo à cultura

Com 18 anos de história, o Núcleo Ás de Paus é referência na cena cultural de Londrina e conta com o apoio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) para viabilizar suas produções. O grupo segue inovando ao abordar temas universais com sensibilidade e criatividade, fortalecendo o acesso à arte na cidade.

Moradores de Londrina e região interessados em conferir as peças podem garantir seus ingressos gratuitos pelo Sympla e acompanhar a programação completa do festival. O Portal Cambé incentiva a comunidade a prestigiar e compartilhar a cultura local.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br