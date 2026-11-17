A criação do Parque Nacional do Albardão, no litoral de Santa Vitória do Palmar, no extremo sul do Rio Grande do Sul, começa a mostrar resultados positivos para a fauna marinha local. O parque, inaugurado em março de 2026 após mais de 20 anos de reivindicação de ambientalistas, já apresenta sinais de redução na quantidade de animais mortos encontrados nas praias, especialmente toninhas, pequenos golfinhos ameaçados de extinção.

Nova fase para a biodiversidade marinha

Antes da criação do parque, a região era conhecida pelo alto número de encalhes de toninhas e tartarugas, vítimas da pesca incidental durante a safra da corvina. Trilheiros, moradores e militares relatavam encontrar dezenas de carcaças ao longo dos 250 km entre a Praia do Cassino e a Barra do Chuí. Em outubro de 2026, relatos de guias e guardas apontam para uma mudança: o número de animais mortos diminuiu drasticamente, e a presença de embarcações de pesca caiu.

Unidade de conservação e desafios

O Parque Nacional do Albardão cobre mais de 1 milhão de hectares, sendo a maior parte de área marítima. A pesca e outras atividades extrativas estão proibidas, enquanto pesquisa, turismo ecológico e educação ambiental serão regulados. A expectativa é que o conselho gestor do parque seja formado em 2027, com a chefia local definida até o fim de 2026. O plano de manejo, que definirá regras detalhadas de uso, está previsto para 2029 ou 2030.

Impacto na fauna e estudos em andamento

Pesquisas da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e do Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental (Nema) indicam que a região era um “sumidouro” para espécies como toninhas e tartarugas-cabeçuda, com milhares de mortes anuais. O parque representa agora uma esperança de reversão desse cenário, mas especialistas alertam que são necessários pelo menos três anos de monitoramento para comprovar cientificamente a recuperação das populações.

Importância ecológica e desafios políticos

O Albardão integra a meta nacional de proteger 30% dos oceanos até 2030, contribuindo para ampliar as áreas marinhas sob proteção no Brasil. No entanto, a preservação enfrenta resistência de setores econômicos e políticos, com projetos de lei no Congresso tentando anular o decreto de criação do parque. A mobilização social e acadêmica será fundamental para garantir a continuidade da unidade de conservação.

Legado ambiental para o Cone Sul

O parque também é visto como estratégico para a conservação de espécies migratórias e para a manutenção da biodiversidade do Cone Sul e do Mar Patagônico. Pesquisadores defendem a criação de uma área de proteção transfronteiriça com o Uruguai, ampliando o alcance da preservação marinha.

O futuro do Parque Nacional do Albardão depende do engajamento da comunidade, da continuidade dos estudos e do fortalecimento das políticas ambientais. Acompanhe as próximas reportagens para saber como a criação do parque impacta a economia local e a vida dos pescadores da região.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br