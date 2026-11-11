Resultado da Mega-Sena 3084 de terça-feira (10/11): veja os números

O resultado do concurso 3084 da Mega-Sena, sorteado na terça-feira (10/11/2026), já foi divulgado.

Números sorteados

06 14 22 30 31 37

Premiação

A quantidade de ganhadores e os valores por faixa ainda aguardam a confirmação oficial da Caixa. Este artigo será completado assim que os dados oficiais forem publicados.

Veja também: Mega-Sena 3083: resultado de 08/11/2026.

Fonte do resultado

Dezenas extraídas da matéria do G1, consultada em 10/11/2026 às 21h26 (horário de Brasília).

A confirmação oficial, a conferência dos bilhetes e o pagamento dos prêmios cabem à Caixa. Consulte o Portal Loterias Caixa.