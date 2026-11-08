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Mega-Sena 3083: resultado de 08/11/2026

Confira as dezenas da Mega-Sena, concurso 3083, de 08/11/2026, segundo o G1. Premiação aguardando confirmação oficial.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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O G1 informa o resultado da Mega-Sena, concurso 3083, realizado em 08/11/2026.

Números sorteados

22 – 25 – 29 – 37 – 46 – 54

Premiação

A quantidade de ganhadores e os valores por faixa aguardam confirmação oficial da Caixa nesta publicação.

Fonte do resultado

Dados extraídos da matéria do G1, consultada em 08/11/2026 11:51 -03.

Este artigo foi gerado automaticamente com fonte jornalística alternativa. A confirmação oficial, a conferência dos bilhetes e o pagamento dos prêmios cabem à Caixa. Consulte o Portal Loterias Caixa.

Tags
#Loterias CAIXA#mega sena#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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