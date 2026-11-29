O resultado do concurso 3841 da Lotofácil, sorteado no domingo (29/11/2026), já foi divulgado.

Números sorteados

03 04 05 08 10 12 13 14 16 17 18 21 22 23 25

Premiação

A quantidade de ganhadores e os valores de cada faixa serão publicados assim que a Caixa divulgar o resultado oficial.

Veja também: Resultado da Lotofácil 3840 de sexta-feira (27/11): veja os números.

Fonte do resultado

Números acompanhados pela redação do Portal Cambé na transmissão oficial do sorteio da Caixa.

A confirmação oficial, a conferência dos bilhetes e o pagamento dos prêmios cabem à Caixa. Consulte o Portal Loterias Caixa.