O resultado do concurso 7173 da Quina Friday, sorteado no domingo (29/11/2026), já foi divulgado.

Números sorteados

01 20 48 54 63

Premiação

A quantidade de ganhadores e os valores de cada faixa serão publicados assim que a Caixa divulgar o resultado oficial.

Veja também: Resultado da Quina 7172 de quinta-feira (19/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 50 milhões.

Fonte do resultado

Números acompanhados pela redação do Portal Cambé na transmissão oficial do sorteio da Caixa.

A confirmação oficial, a conferência dos bilhetes e o pagamento dos prêmios cabem à Caixa. Consulte o Portal Loterias Caixa.