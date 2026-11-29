Sorteio da Lotofácil 3841 Domingo, 29/11/2026, às 11h (horário de Brasília) — Dias — Horas — Minutos — Segundos Prêmio estimado: R$ 2 milhões

A Caixa sorteia no domingo (29/11/2026) o concurso 3841 da Lotofácil. O prêmio estimado é de R$ 2.000.000,00.

O sorteio está previsto para as 11h (horário de Brasília). Horários podem mudar em feriados e concursos especiais.

Resultado do concurso 3841

O resultado será publicado numa matéria própria assim que os números forem divulgados, e o link aparecerá aqui. Se você estiver com a página aberta, um aviso leva direto ao resultado.

Como apostar

Marque de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima custa R$ 3,50.

As apostas podem ser feitas em lotéricas, no app Loterias CAIXA e no site Loterias Online. Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Veja também: Resultado da Lotofácil 3840 de sexta-feira (27/11): veja os números.

Fonte

Concurso e estimativa informados pela Caixa no resultado do concurso anterior. Confira no Portal Loterias Caixa.