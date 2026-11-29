Sorteio da Mega-Sena 3092 Domingo, 29/11/2026, às 11h (horário de Brasília) — Dias — Horas — Minutos — Segundos Prêmio estimado: R$ 82 milhões

A Caixa sorteia no domingo (29/11/2026) o concurso 3092 da Mega-Sena. O prêmio estimado é de R$ 82.000.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

O sorteio está previsto para as 11h (horário de Brasília). Horários podem mudar em feriados e concursos especiais.

Resultado do concurso 3092

O resultado será publicado numa matéria própria assim que os números forem divulgados, e o link aparecerá aqui. Se você estiver com a página aberta, um aviso leva direto ao resultado.

Como apostar

Marque de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Ganha quem acertar 4, 5 ou 6 números. A aposta mínima custa R$ 6,00.

As apostas podem ser feitas em lotéricas, no app Loterias CAIXA e no site Loterias Online. Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Veja também: Resultado da Mega-Sena 3091 de quinta-feira (26/11): veja os números.

Fonte

Concurso e estimativa informados pela Caixa no resultado do concurso anterior. Confira no Portal Loterias Caixa.