Sorteio da Timemania 2474 Domingo, 29/11/2026, às 11h (horário de Brasília) — Dias — Horas — Minutos — Segundos Prêmio estimado: R$ 31 milhões

A Caixa sorteia no domingo (29/11/2026) o concurso 2474 da Timemania. O prêmio estimado é de R$ 31.000.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

O sorteio está previsto para as 11h (horário de Brasília). Horários podem mudar em feriados e concursos especiais.

Resultado do concurso 2474

O resultado será publicado numa matéria própria assim que os números forem divulgados, e o link aparecerá aqui. Se você estiver com a página aberta, um aviso leva direto ao resultado.

Como apostar

Marque 10 números entre os 80 disponíveis e escolha um Time do Coração. Ganha quem acertar de 3 a 7 números; acertar o time também dá prêmio. A aposta mínima custa R$ 3,50.

As apostas podem ser feitas em lotéricas, no app Loterias CAIXA e no site Loterias Online. Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Veja também: Resultado da Timemania 2473 hoje (26/11): sorteio às 21h vale R$ 30,5 milhões.

Fonte

Concurso e estimativa informados pela Caixa no resultado do concurso anterior. Confira no Portal Loterias Caixa.