A Caixa realiza 5 sorteios no domingo (29/11/2026): Mega-Sena, Quina, Timemania, Lotofácil e Dia de Sorte. Os sorteios começam a partir das 11h (horário de Brasília).

Resumo dos sorteios de hoje

Loteria Concurso Prêmio estimado Mega-Sena 3092 R$ 82 milhões Quina 7173 R$ 80 milhões Timemania 2474 R$ 31 milhões Lotofácil 3841 R$ 2 milhões Dia de Sorte 1359 R$ 500 mil

Mega-Sena, concurso 3092: R$ 82 milhões

O prêmio estimado da Mega-Sena é de R$ 82.000.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Ganha quem acertar 4, 5 ou 6 números. A aposta mínima custa R$ 6,00.

Veja o resultado do concurso 3091 da Mega-Sena.

Quina, concurso 7173: R$ 80 milhões

O prêmio estimado da Quina é de R$ 80.000.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Ganha quem acertar 2, 3, 4 ou 5 números. A aposta mínima custa R$ 3,00.

Veja o resultado do concurso 7172 da Quina.

Timemania, concurso 2474: R$ 31 milhões

O prêmio estimado da Timemania é de R$ 31.000.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque 10 números entre os 80 disponíveis e escolha um Time do Coração. Ganha quem acertar de 3 a 7 números; acertar o time também dá prêmio. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Veja o resultado do concurso 2473 da Timemania.

Lotofácil, concurso 3841: R$ 2 milhões

O prêmio estimado da Lotofácil é de R$ 2.000.000,00.

Como apostar: Marque de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Veja o resultado do concurso 3840 da Lotofácil.

Dia de Sorte, concurso 1359: R$ 500 mil

O prêmio estimado do Dia de Sorte é de R$ 500.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e escolha um Mês de Sorte. Ganha quem acertar de 4 a 7 números; acertar o mês também dá prêmio. A aposta mínima custa R$ 2,50.

Veja o resultado do concurso 1358 do Dia de Sorte.

Resultados dos sorteios

O Portal Cambé divulga os resultados de todos os sorteios assim que são confirmados pela Caixa. Acompanhe na página de Loterias do Portal Cambé.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias CAIXA e no site Loterias Online. Correntistas da Caixa também podem apostar pelo Internet Banking. É possível participar de bolões nas lotéricas e nos canais digitais.

Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Fonte

Concursos e estimativas informados pela Caixa no resultado do concurso anterior, consultados em 29/11/2026 às 07h23 (horário de Brasília). Valores, datas e preços podem ser atualizados pela Caixa; confira no Portal Loterias Caixa.