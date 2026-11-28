Ocorrência foi registrada neste sábado (28), no cruzamento da Avenida Gabriel Freceiro de Miranda com a Rua Bento Munhoz da Roche Neto. As circunstâncias ainda serão esclarecidas pelas autoridades.
Marcio Massei morreu após sofrer uma descarga elétrica neste sábado (28), nas antigas instalações da Telepar, no Conjunto Habitacional Castelo Branco, em Cambé. Segundo informações preliminares repassadas ao Duarte News, ele teria levado o choque durante uma suposta tentativa de furto de fios no local.
Onde aconteceu
A ocorrência foi registrada no prédio da antiga Telepar, que fica no cruzamento da Avenida Gabriel Freceiro de Miranda com a Rua Bento Munhoz da Roche Neto, no Castelo Branco.
O que se sabe até agora
As informações preliminares apontam que a descarga elétrica teria ocorrido durante a suposta tentativa de furto de fios. As circunstâncias da morte ainda precisam ser esclarecidas pelas autoridades.
Fonte: Duarte News