A TV Brasil exibe ao vivo neste sábado (28) a partida entre Corinthians e Atlético-MG pela 2ª rodada do Grupo B da Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminino, a Copinha F Petrobras 2026. O jogo será disputado no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, com início às 15h. Segundo a emissora pública, a transmissão começa 15 minutos antes, às 14h45.
A exibição faz parte de um acordo firmado entre a TV Brasil e a Federação Paulista de Futebol (FPF). O contrato prevê a transmissão de 41 partidas organizadas pela entidade entre 2026 e 2027, incluindo a 4ª edição da Copinha F Petrobras.
A narração dos jogos da competição fica com Thiago Julianelli, ao lado das comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta. Os repórteres Lincoln Chaves e Juliano Justo cuidam da cobertura e das informações sobre as rodadas.
A Copinha F Petrobras 2026 reúne 20 clubes, distribuídos em cinco grupos. Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro de cada chave em turno único, e depois vêm as quartas de final, a semifinal e a final.
Avançam ao mata-mata os líderes de cada grupo e os três melhores segundos colocados na classificação geral. As fases eliminatórias são disputadas em jogo único, com decisão por pênaltis em caso de empate, e os confrontos das quartas e da semifinal serão definidos pelas melhores campanhas.
O Grupo A (MASP) reúne Palmeiras, Flamengo-RJ, Vasco-RJ e Tarumã-AM. No Grupo B (Copan) estão Corinthians, Red Bull Bragantino, Atlético-MG e Ação-MT, enquanto o Grupo C (Ibirapuera) tem Ferroviária-SP, Centro Olímpico-SP, Grêmio-RS e Aliança-GO.
O Grupo D (Mercadão) é formado por São Paulo-SP, Fluminense-RJ, Vitória-BA e Criciúma-SC. Já o Grupo E (Cantareira) conta com Santos-SP, Botafogo-RJ, Internacional-RS e Sport-PE.
De acordo com a TV Brasil, a parceria garante cobertura permanente do futebol feminino, com espaço para as categorias de base e para competições profissionais. A emissora transmite há três anos seguidos torneios nacionais da modalidade, como o Brasileirão Feminino, e informa que a audiência das partidas cresceu 25% em 2025.
O jogo pode ser acompanhado pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. A programação também está disponível no TV Brasil Play, pelo site tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo gratuito para Android e iOS, e na WebTV da emissora.
Serviço
Copinha F Petrobras: Corinthians x Atlético-MG
Sábado (28), com transmissão a partir das 14h45 e bola rolando às 15h
Ao vivo na TV Brasil
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br