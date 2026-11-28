O nome de Cristiano Ronaldo voltou aos noticiários esportivos nesta sexta-feira (27), mas desta vez por causa do filho. Cristiano Júnior, de 16 anos, marcou duas vezes pelo time sub-17 do Al Nassr, da Arábia Saudita, em partida contra o Al Ittihad, e chamou a atenção por referências ao pai dentro de campo.

O que aconteceu na partida

De acordo com as fontes, o jogo terminou empatado por 2 a 2 e fez parte do torneio sub-17 do campeonato saudita. Os dois gols do time do Al Nassr foram do jovem atacante. O primeiro saiu aos 14 minutos, depois de uma sobra na área, conforme o resumo divulgado por um dos veículos.

Os materiais disponíveis não detalham como foi o segundo gol, mas um dos títulos o associa a uma cobrança de falta. Segundo o resumo de outra publicação, o garoto reproduziu até a postura do craque português antes de bater na bola, em uma imitação do estilo do pai.

A comemoração como homenagem

Os relatos concordam em um ponto: a celebração dos gols também remeteu ao pai. Um dos textos afirma que a comemoração fez referência à marca registrada de Cristiano Ronaldo, enquanto outro a descreve como semelhante à do astro. As fontes disponíveis não especificam em que momento da partida cada gesto foi feito.

Por que o assunto desperta interesse

Cristiano Ronaldo é um dos jogadores mais conhecidos da história do futebol e atua atualmente pelo Al Nassr, clube em que o filho também joga nas categorias de base. Por isso, qualquer lance do jovem tende a ser comparado ao que o pai faz. A repercussão da partida mostra como o sobrenome e os gestos de comemoração ajudam a amplificar a atenção sobre um jogo da categoria sub-17, que normalmente teria menos destaque.

Vale notar que os resumos fornecidos pelos veículos não trazem informações sobre o desempenho coletivo do time, sobre a classificação do torneio ou sobre os próximos compromissos do jovem. Também não há, nas fontes, declarações do jogador ou do pai sobre o episódio.

O que se sabe até agora

Cristiano Júnior tem 16 anos e joga pelo sub-17 do Al Nassr.

Ele marcou dois gols contra o Al Ittihad na sexta-feira (27).

O jogo terminou empatado por 2 a 2.

O primeiro gol saiu aos 14 minutos, após uma sobra na área.

Um dos gols é descrito como cobrança de falta com postura semelhante à do pai.

A comemoração foi apontada como referência a Cristiano Ronaldo.

Outras menções ao craque

No mesmo dia, o nome de Cristiano Ronaldo também apareceu em outros conteúdos esportivos, como uma matéria que tratava da escalação do Al Nassr em jogo do dia e outra que citava o craque como inspiração para um jogador do campeonato espanhol. Os trechos disponíveis dessas fontes, porém, não trazem detalhes suficientes para aprofundar esses assuntos.

O episódio do sub-17 reforça um padrão comum no esporte: a atenção do público aos filhos de grandes astros, que carregam expectativas desde cedo. Por ora, o que as fontes registram é um jogo de base, com dois gols e uma homenagem que viralizou por causa de quem é o pai.

Fontes consultadas