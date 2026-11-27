A Rádio Nacional, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), transmite nesta sexta-feira (27), a partir das 20h, a partida entre Fluminense e Cruzeiro. O confronto vale pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026 e será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro.

As duas equipes fazem parte do G4 da competição. Segundo a emissora, o Cruzeiro ocupa a 3ª posição e o Fluminense aparece logo atrás, em 4º lugar. A tabela é liderada pelo Flamengo, com o Palmeiras na segunda colocação.

Os dois times chegam ao duelo após vitórias. O Fluminense venceu o Mirassol por 1 a 0 no domingo (22), enquanto o Cruzeiro superou a Chapecoense por 2 a 1 no sábado (21).

A jornada esportiva começa com o programa Show de Bola Nacional. A narração será de André Luiz Mendes, com comentários de Mário Silva. Mauricio Costa fica responsável pela reportagem e pelo plantão de informações.

De acordo com a EBC, o jogo será transmitido para parte da rede em AM e OC, na FM do Rio de Janeiro e do Alto Solimões e pelas emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Nas demais praças, a Nacional FM mantém a programação musical.

O ouvinte pode acompanhar a partida pelo rádio, pelo aplicativo Rádios EBC e pelo site da emissora, que também oferecem o áudio ao vivo por streaming.

O Campeonato Brasileiro reúne 20 clubes, que se enfrentam em turno e returno no sistema de pontos corridos, totalizando 38 rodadas. A vitória vale três pontos e o empate, um. A competição também define os representantes do país na Copa Libertadores da América, ao lado do campeão da Copa do Brasil.

Serviço: Fluminense x Cruzeiro, Campeonato Brasileiro Série A 2026, 37ª rodada. Sexta-feira (27), a partir das 20h, na Rádio Nacional. Site: radionacional.ebc.com.br.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br