A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (24), um projeto de lei que impede de receber herança quem tiver movido, de forma fraudulenta, um processo contra pessoa idosa alegando sua incapacidade civil. A prática é conhecida como curatela abusiva. Com a aprovação na comissão, a proposta segue agora para votação no plenário da Câmara.

O PL 464/26 é de autoria do deputado Eriberto Medeiros (PSB-PE). O texto já havia passado pela Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, na forma do substitutivo apresentado pelo deputado Geraldo Resende (União-MS), e dependia apenas da redação final.

A curatela é o processo judicial em que uma pessoa, normalmente um parente, alega que outra não tem capacidade civil para cuidar da própria vida. Quando a Justiça aceita o pedido, o curador passa a administrar os bens da pessoa considerada incapaz.

Pela proposta, o parente que tiver promovido de forma fraudulenta um processo de curatela contra a pessoa idosa será excluído da herança. Essa exclusão precisará ser reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso. O reconhecimento poderá ocorrer no próprio processo de curatela ou em uma ação específica.

O projeto também altera o Estatuto da Pessoa Idosa para criar um agravante no crime de apropriação indevida de bens ou pensão de idosos. Hoje, a pena prevista é de reclusão de um a quatro anos. Pelo texto, ela poderá ser aumentada de um terço até a metade, e a multa terá acréscimo de um terço.

O aumento da pena valerá quando o crime resultar da abertura, da tentativa ou da condução de um processo de curatela baseado em motivos sabidamente falsos ou conduzido de forma abusiva ou fraudulenta.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br