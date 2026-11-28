Sorteio da Loteca 1285 Sábado, 28/11/2026, às 21h (horário de Brasília) — Dias — Horas — Minutos — Segundos Prêmio estimado: R$ 1 milhão

A Caixa sorteia no sábado (28/11/2026) o concurso 1285 da Loteca. O prêmio estimado é de R$ 1.000.000,00.

O sorteio está previsto para as 21h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até as 20h. Horários podem mudar em feriados e concursos especiais.

Resultado do concurso 1285

O resultado será publicado numa matéria própria assim que os números forem divulgados, e o link aparecerá aqui. Se você estiver com a página aberta, um aviso leva direto ao resultado.

Como apostar

Dê um palpite para cada um dos 14 jogos da programação: vitória do time 1, empate ou vitória do time 2. Ganha quem acertar 13 ou 14 jogos. A aposta mínima custa R$ 4,00.

As apostas podem ser feitas em lotéricas, no app Loterias CAIXA e no site Loterias Online. Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Veja também: Resultado da Loteca 1284 de segunda-feira (23/11): 111 apostas acertam e cada uma leva R$ 36 mil.

Fonte

Concurso e estimativa informados pela Caixa no resultado do concurso anterior. Confira no Portal Loterias Caixa.