A Caixa divulgou a premiação do concurso 3004 da Lotomania, sorteado na sexta-feira (27/11/2026). Ninguém acertou a faixa principal (20 acertos) e o prêmio acumulou.
Os números sorteados estão na matéria Resultado da Lotomania 3004 de sexta-feira (27/11): veja os números.
Premiação do concurso 3004
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|20 acertos
|Não houve acertadores
|—
|19 acertos
|4
|R$ 56.190,40
|18 acertos
|39
|R$ 3.601,95
|17 acertos
|518
|R$ 271,18
|16 acertos
|2.830
|R$ 49,63
|15 acertos
|12.398
|R$ 11,33
|0 acertos
|Não houve acertadores
|—
A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.582.782,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3005, está previsto para segunda-feira (30/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 4.200.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 28/11/2026 às 04h52 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.