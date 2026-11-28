A Caixa divulgou a premiação do concurso 3004 da Lotomania, sorteado na sexta-feira (27/11/2026). Ninguém acertou a faixa principal (20 acertos) e o prêmio acumulou.

Os números sorteados estão na matéria Resultado da Lotomania 3004 de sexta-feira (27/11): veja os números.

Premiação do concurso 3004

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 20 acertos Não houve acertadores — 19 acertos 4 R$ 56.190,40 18 acertos 39 R$ 3.601,95 17 acertos 518 R$ 271,18 16 acertos 2.830 R$ 49,63 15 acertos 12.398 R$ 11,33 0 acertos Não houve acertadores —

A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.582.782,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3005, está previsto para segunda-feira (30/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 4.200.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 28/11/2026 às 04h52 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.