O resultado do concurso 3004 da Lotomania, sorteado na sexta-feira (27/11/2026), já foi divulgado.

Números sorteados

10 17 18 28 32 34 35 43 46 51 54 58 60 61 65 77 79 82 87 94

Premiação

A quantidade de ganhadores e os valores de cada faixa serão publicados assim que a Caixa divulgar o resultado oficial.

Veja também: Resultado da Lotomania 3003 de quarta-feira (25/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 3,4 milhões.

Fonte do resultado

Números acompanhados pela redação do Portal Cambé na transmissão oficial do sorteio da Caixa.

A confirmação oficial, a conferência dos bilhetes e o pagamento dos prêmios cabem à Caixa. Consulte o Portal Loterias Caixa.