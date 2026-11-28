O resultado do concurso 1358 do Dia de Sorte, sorteado na sexta-feira (27/11/2026), já foi divulgado.

Números sorteados

01 08 12 14 19 21 31

Mês da Sorte

Maio

Premiação

A quantidade de ganhadores e os valores de cada faixa serão publicados assim que a Caixa divulgar o resultado oficial.

Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1357 hoje (26/11): sorteio às 21h vale R$ 100 mil.

Fonte do resultado

Números acompanhados pela redação do Portal Cambé na transmissão oficial do sorteio da Caixa.

A confirmação oficial, a conferência dos bilhetes e o pagamento dos prêmios cabem à Caixa. Consulte o Portal Loterias Caixa.