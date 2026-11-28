O resultado do concurso 1358 do Dia de Sorte, sorteado na sexta-feira (27/11/2026), já foi divulgado.
Números sorteados
01 08 12 14 19 21 31
Mês da Sorte
Maio
Premiação
A quantidade de ganhadores e os valores de cada faixa serão publicados assim que a Caixa divulgar o resultado oficial.
Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1357 hoje (26/11): sorteio às 21h vale R$ 100 mil.
Fonte do resultado
Números acompanhados pela redação do Portal Cambé na transmissão oficial do sorteio da Caixa.
A confirmação oficial, a conferência dos bilhetes e o pagamento dos prêmios cabem à Caixa. Consulte o Portal Loterias Caixa.