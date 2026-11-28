A Caixa divulgou a premiação do concurso 411 da +Milionária, sorteado na sexta-feira (27/11/2026). Ninguém acertou a faixa principal (6 acertos + 2 trevos) e o prêmio acumulou.
Os números sorteados estão na matéria Resultado da +Milionária 411 de sexta-feira (27/11): veja os números.
Premiação do concurso 411
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|6 acertos + 2 trevos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos + 1 ou nenhum trevo
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos + 2 trevos
|4
|R$ 68.731,84
|5 acertos + 1 ou nenhum trevo
|25
|R$ 4.887,60
|4 acertos + 2 trevos
|66
|R$ 1.983,60
|4 acertos + 1 ou nenhum trevo
|998
|R$ 131,18
|3 acertos + 2 trevos
|1.314
|R$ 50,00
|3 acertos + 1 trevo
|10.744
|R$ 24,00
|2 acertos + 2 trevos
|10.712
|R$ 12,00
|2 acertos + 1 trevo
|83.057
|R$ 6,00
A arrecadação total do concurso foi de R$ 7.529.730,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 412, está previsto para quarta-feira (02/12/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 120.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 28/11/2026 às 04h52 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.