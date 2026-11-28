A Caixa divulgou a premiação do concurso 411 da +Milionária, sorteado na sexta-feira (27/11/2026). Ninguém acertou a faixa principal (6 acertos + 2 trevos) e o prêmio acumulou.

Os números sorteados estão na matéria Resultado da +Milionária 411 de sexta-feira (27/11): veja os números.

Premiação do concurso 411

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos + 2 trevos Não houve acertadores — 6 acertos + 1 ou nenhum trevo Não houve acertadores — 5 acertos + 2 trevos 4 R$ 68.731,84 5 acertos + 1 ou nenhum trevo 25 R$ 4.887,60 4 acertos + 2 trevos 66 R$ 1.983,60 4 acertos + 1 ou nenhum trevo 998 R$ 131,18 3 acertos + 2 trevos 1.314 R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo 10.744 R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos 10.712 R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo 83.057 R$ 6,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 7.529.730,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 412, está previsto para quarta-feira (02/12/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 120.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 28/11/2026 às 04h52 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.