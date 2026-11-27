O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta sexta-feira (27), uma revisão nos programas sociais do governo federal. Segundo ele, há pessoas recebendo benefícios sem ter direito, e a mudança terá como objetivo corrigir essas distorções.

A declaração foi feita durante discurso para estudantes em Niterói (RJ). Lula garantiu que a população mais pobre e a área da educação não terão perdas: “Não haverá hipótese de cortar qualquer benefício do povo pobre e da educação. Agora, teremos que fazer alguns ajustes, porque não pode receber benefício quem não tem direito.”

Para exemplificar o problema, o presidente citou uma cidade do país que teria mais pescadores declarados do que habitantes. “Não é possível permitir as pessoas que não têm direito recebendo, e as pessoas que têm direito não recebem. Isso não é correto”, afirmou.

No discurso, Lula também falou brevemente sobre economia. Ele defendeu investimentos em industrialização como forma de fazer o país crescer e disse que o governo deverá ter mais controle sobre os gastos públicos.

“O Brasil precisa crescer. E para crescer, não podemos gastar dinheiro à toa, temos que gastar o dinheiro certo”, declarou o presidente.

Na área da educação, Lula prometeu manter os investimentos, incluindo as escolas de tempo integral. “A educação continuará intacta”, disse.

Na quinta-feira (26), o Palácio do Planalto confirmou o banqueiro Luiz Carlos Trabuco como escolhido para comandar o Ministério da Fazenda no próximo mandato de Lula, que começa em janeiro. Trabuco preside atualmente o Conselho de Administração do Bradesco e é um nome conhecido no mercado financeiro, que, segundo a Agência Brasil, recebeu bem a indicação.

Durante a visita a Niterói, Lula agradeceu aos estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF) pelo ato realizado logo após o primeiro turno das eleições, quando ele ficou em segundo lugar, atrás de Flávio Bolsonaro. A mobilização marcou o início da virada na campanha, confirmada no segundo turno.

“É uma visita de agradecimento à lição que vocês deram ao Brasil”, disse o presidente. Ele destacou que o movimento começou na Faculdade de Direito, em Niterói, e se espalhou entre jovens de quase todas as cidades brasileiras de forma espontânea.

“Era consciência política de uma juventude que sabia o que tinha acontecido na educação desse país no nosso governo”, completou Lula.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br