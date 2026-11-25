A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (25), uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que redefine o papel da União no financiamento da segurança e de outros serviços públicos do Distrito Federal. Para entrar em vigor, o texto ainda precisa ser votado nos plenários do Senado e da Câmara dos Deputados.

A PEC nº 1 de 2025 altera o inciso XIV do artigo 21 da Constituição Federal. Pela redação atual, cabe à União “organizar e manter” as forças de segurança do DF, além de “prestar assistência financeira” para a “execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”.

A proposta retira da União a atribuição de organizar e manter essas forças. Em vez disso, o governo federal passa a ter a função de financiar o Distrito Federal na organização e manutenção dos serviços públicos.

De acordo com o texto aprovado, compete à União “financiar o Distrito Federal na organização e manutenção da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como na prestação de assistência financeira para a execução de serviços públicos, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF)”.

A PEC foi assinada por 32 senadores e tem como primeiro signatário o senador Izalci Lucas (PL-DF). Segundo ele, a mudança dá mais autonomia ao Distrito Federal, que hoje depende de autorização da União e do Congresso Nacional para conceder reajustes a servidores ou abrir concursos públicos.

“Hoje o único estado que tem que pedir autorização para fazer concurso público é o Distrito Federal, porque, em 1988, a gente não tinha governador eleito, era indicado. Por isso que, pela redação, compete à União manter e organizar, porque o governador era indicado pela União. Em 1990, a gente teve eleição para governador. Então, ficou essa distorção”, afirmou o parlamentar.

Relator da matéria, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) classificou a medida como “bastante positiva” para a capital federal. Para ele, a PEC garante status constitucional ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, que hoje não aparece expressamente na Constituição por ter sido criado por lei ordinária.

O FCDF foi instituído pela Lei 10.633, de 2002, que prevê a correção anual dos valores repassados pelo governo federal de acordo com a variação da receita corrente líquida da União. O repasse ao DF foi assegurado pela Constituição de 1988 pelo fato de Brasília sediar os três poderes da República.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br