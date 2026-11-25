A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) abriu um chamamento público para credenciar ambulantes que queiram trabalhar no Lago Igapó 2 durante as festas de Natal e Ano Novo, em Londrina. Os pedidos podem ser protocolados a partir desta quinta-feira (26) até a terça-feira (1º de dezembro).

Segundo a CMTU, podem se inscrever pessoas físicas, com carrinhos manuais, e pessoas jurídicas, com food trucks ou trailers. A atividade será permitida na Rua Professor Joaquim de Matos Barreto, no trecho entre a Avenida Higienópolis e a Rua Tijuca, em frente ao Lago Igapó 2.

A autorização para uso do espaço público vale de 4 de dezembro a 3 de janeiro de 2027.

Ao todo, serão oferecidas 15 vagas, todas para venda exclusiva de alimentos. Nove são destinadas a carrinhos manuais e seis a food trucks e trailers.

Os pontos serão demarcados pela própria CMTU. Cada espaço terá até 17,50 metros quadrados para food trucks e até cinco metros quadrados para os carrinhos.

Caso o número de inscritos supere o de vagas, a companhia fará um sorteio para definir quem ocupará os espaços, como ocorreu nos anos anteriores.

Sucos industrializados, refrigerantes e água mineral só poderão ser vendidos por comerciantes que já tenham autorização para vender alimentos. De acordo com a CMTU, não haverá liberação exclusiva para venda de bebidas.

As taxas do credenciamento temporário seguem o Código Tributário Municipal (Lei nº 7.303/1997). O valor é de R$ 1.677,98 para food trucks e trailers e de R$ 982,15 para carrinhos manuais.

Os pedidos devem ser entregues no Setor de Protocolo e Atendimento da CMTU, na Rua Professor João Cândido, 1.213, região central de Londrina, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A solicitação também pode ser feita pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme as exigências do Edital SEI 62.023467/2026-41. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3379-7909.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br