A Guarda Municipal de Londrina homenageou quatro servidores na manhã desta terça-feira (24), durante a 21ª edição do programa Destaque do Mês. A cerimônia começou às 9h30, no auditório da sede da corporação, na rua Tietê, e contou com a presença dos comandantes da Guarda, colegas de trabalho e familiares dos homenageados.

Foram reconhecidos os guardas municipais Eduarda, Godoi, Devanildo e Willian. Segundo a Guarda Municipal, a escolha levou em conta o desempenho profissional, a iniciativa e a contribuição de cada um nas diferentes áreas de atuação da instituição.

A GCM Eduarda foi homenageada pelo trabalho no Grupamento de Operações com Cães (GOC), onde atua ao lado do cão K-9 Colt. De acordo com a corporação, ela manifestou interesse em integrar a unidade especializada desde o período de formação e se destacou pela disciplina, determinação e capacidade de aperfeiçoamento. A instituição também ressaltou que a atuação da guarda evidencia a importância da presença feminina em grupamentos operacionais especializados.

O GCM Devanildo recebeu o reconhecimento pelo empenho nas atividades junto à Defesa Civil. Os colegas apontaram a disponibilidade para ajudar nas diferentes demandas, o companheirismo e a postura humilde e comprometida com o serviço público.

O GCM Godoi foi lembrado pela liderança como comandante de pelotão na formação de novos guardas municipais. Ele atuou na preparação da VI turma de Londrina, com 24 alunos, e das primeiras turmas de Mandaguari, com 19, e de Assaí, com 11, somando 54 novos agentes de segurança pública. A dedicação aos alunos, o conhecimento técnico e a capacidade de orientar e motivar os futuros profissionais pesaram na escolha.

Já o GCM Willian, do Grupamento de Comunicação Operacional (GCOM), foi destacado pelo trabalho como rádio-operador na Central da Guarda Municipal, setor que direciona as equipes para o atendimento das ocorrências. Entre as atividades, ele acompanha o monitoramento da Muralha Digital e encaminha viaturas nos chamados feitos pelo Botão de Emergência, ferramenta de proteção a mulheres com medidas protetivas.

Durante a solenidade, o secretário municipal de Defesa Social, tenente-coronel Ricardo Eguedis, agradeceu aos homenageados pela dedicação e responsabilidade no trabalho. Ele afirmou que cada servidor tem papel importante na estrutura da Guarda Municipal e que a integração da equipe fortalece a instituição e amplia a segurança da população de Londrina.

Os quatro guardas receberam certificados e terão direito a um dia de folga. Segundo a corporação, o programa Destaque do Mês tem o objetivo de incentivar o reconhecimento entre os próprios servidores e valorizar boas práticas no serviço público.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br