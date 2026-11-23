A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) começou a revitalizar quatro espaços esportivos públicos da cidade, com investimento de R$ 750 mil. As obras contemplam os ginásios do Jardim Bandeirantes e do Complexo Esportivo do Maria Cecília, o Complexo da Cidadania da Zona Sul “Adeilza Maria de Souza” e a quadra poliesportiva do Jardim Maracanã.

Segundo a Prefeitura, os recursos vêm de repasses do Fundo Estadual do Esporte, administrado pela Secretaria de Estado do Esporte (SEES), ao Fundo Municipal de Esporte e Lazer (FMEL) de Londrina. A previsão é que a maior parte dos serviços termine até o fim de dezembro. A exceção é o Maria Cecília, com prazo de conclusão no início de 2027.

“Além de atendermos a uma reivindicação das comunidades e famílias que frequentam e utilizam esses espaços, com essas reformas estamos fortalecendo o setor esportivo de Londrina. Estamos falando de locais importantes para receber jogos, torneios e, até mesmo, revelar novos talentos. Queremos que Londrina siga como referência no esporte, e investir em locais adequados para treinos e competições é essencial para que isso se concretize”, afirmou o prefeito Tiago Amaral.

O que será feito em cada local

No ginásio do Maria Cecília, estão previstas pintura interna, externa e da quadra, modernização da iluminação e compra de um placar eletrônico poliesportivo. No Complexo da Cidadania, na região sul, serão instaladas duas grades com portões e cobertura entre as salas de lutas e as coordenações.

A quadra coberta do Jardim Maracanã terá melhorias na estrutura metálica, pintura e reparos no piso esportivo e no entorno. O local também vai ganhar iluminação modernizada e cercamento com alambrado para aumentar a segurança.

Também na região oeste, o Ginásio do Jardim Bandeirantes receberá pintura externa e melhorias na iluminação. Nos fundos do prédio, a Prefeitura constrói uma quadra de basquete 3×3, viabilizada por emenda parlamentar da deputada estadual Cloara Pinheiro.

Empresas responsáveis

Os serviços são executados por duas empresas contratadas por licitação para manutenção preventiva e corretiva. A Tekenge Engenharia cuida da quadra do Jardim Maracanã, e a Construtora Stenge responde pelos demais espaços. De acordo com a FEL, a expectativa é oferecer mais segurança aos frequentadores e tornar os ginásios e praças mais atrativos.

Próximas etapas

O presidente da FEL, Felipe Prochet, atribuiu as reformas à criação do FMEL, cuja lei foi sancionada no fim de 2025. “Conseguimos pacificar isso, dar andamento, e Londrina garantiu todos os selos do programa ‘O Esporte Que Queremos’, da Secretaria de Esportes do Estado, o que nos proporcionou conseguir esse recurso. Essa é uma primeira etapa, e para serem contemplados foram priorizados os dois principais ginásios da cidade, fora o Moringão, que são o do Bandeirantes e Maria Cecília”, explicou.

Prochet informou ainda que os projetos da fundação incluem um novo piso para o ginásio do Maria Cecília, e que a vinda de mais recursos por meio de emenda parlamentar está em negociação. “O Maria Cecília vai passar por essa transformação com um piso diferenciado, proporcionando uma qualidade melhor para os atletas da cidade. O Fundo conta com mais R$ 750 mil a serem aplicados na próxima etapa, com aquisições de materiais esportivos e revitalização da Praça da Juventude da Zona Norte. Com isso, a gente pretende entregar boas estruturas para a prática do esporte em Londrina”, concluiu.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br