Concurso desta segunda-feira tem prêmio estimado em R$ 2 milhões; Portal Cambé divulgará as dezenas e a premiação após a divulgação oficial.
A Lotofácil 3836, desta segunda-feira, 23 de novembro de 2026, tem prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas. Conforme o anúncio das Loterias Caixa, o sorteio está previsto para as 21h, pelo horário de Brasília.
O Portal Cambé atualizará esta matéria com os números sorteados após a divulgação oficial. A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão acrescentados após a apuração da Caixa Econômica Federal.
Números sorteados na Lotofácil 3836
Lotofácil 3836
Segunda-feira • 23 de novembro de 2026
Confira as dezenas sorteadas
Dezenas apresentadas em ordem crescente.
Consulte a quantidade de apostas ganhadoras e os valores dos prêmios no rateio oficial das Loterias Caixa.
Os números serão apresentados em ordem crescente para facilitar a conferência dos bilhetes.
Premiação da Lotofácil 3836
Confira abaixo o espaço reservado para o rateio do concurso desta segunda-feira:
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|14 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|13 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|12 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|11 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
A Lotofácil acumulou?
A confirmação de ganhadores na faixa principal ou de acumulação depende da apuração oficial. Caso mais de uma aposta acerte as 15 dezenas, o prêmio principal será dividido entre os bilhetes vencedores.
Como apostar na Lotofácil
Para participar, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade contempla apostas com 11, 12, 13, 14 e 15 acertos.
As apostas podem ser registradas nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, respeitando o prazo de encerramento do concurso.
Próximo concurso da Lotofácil
A data e a estimativa de prêmio do próximo concurso serão informadas após a atualização oficial da Caixa.
Acompanhe também os demais resultados das loterias no Portal Cambé.
Fonte: Loterias Caixa.