O concurso 409 da +Milionária desta segunda-feira, 23 de novembro de 2026, tem prêmio estimado em R$ 117 milhões. O sorteio está marcado para as 21h, no horário de Brasília. O Portal Cambé reúne nesta página as seis dezenas e os dois trevos para quem quer conferir o bilhete. UAI Notícias

Resultado da +Milionária 409 Segunda-feira, 23 de novembro de 2026 Dezenas em ordem de sorteio 09 29 49 37 41 20 Trevos sorteados 4 5

Como conferir o bilhete da +Milionária

Confira primeiro quantas das seis dezenas sorteadas aparecem no seu bilhete. Depois, compare os dois trevos. A combinação dos acertos define a faixa de premiação. Para ganhar o prêmio principal, a aposta precisa acertar as seis dezenas e os dois trevos. A modalidade tem dez faixas de premiação. CAIXA

A Caixa divulga o número de apostas ganhadoras e o valor pago em cada faixa após a apuração. Consulte o resultado oficial da +Milionária e acompanhe os demais sorteios na seção de loterias do Portal Cambé.