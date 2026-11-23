O concurso 3002 da Lotomania, desta segunda-feira, 23 de novembro de 2026, tem prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 20 dezenas. O horário previsto para o sorteio é 21h, pelo horário de Brasília. O Portal Cambé divulga nesta página os números confirmados pela Caixa. UAI Notícias

Dezenas da Lotomania 3002

Aguardando a divulgação oficial das 20 dezenas.

Resultado da Lotomania 3002 Segunda-feira, 23 de novembro de 2026 22 23 28 34 35 37 41 44 48 49 58 62 73 74 77 83 85 91 93 98

Como conferir se a aposta ganhou

Compare os 50 números marcados no seu bilhete com as 20 dezenas do resultado. A Lotomania tem sete faixas de premiação. Recebem prêmio as apostas com 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 acertos. Há também uma faixa para quem não acertou nenhuma dezena. A Caixa publica o valor pago por aposta em cada faixa no rateio do concurso. CAIXA

Acompanhe também os resultados das outras modalidades na editoria de Loterias do Portal Cambé.