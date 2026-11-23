O concurso 3002 da Lotomania, desta segunda-feira, 23 de novembro de 2026, tem prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 20 dezenas. O horário previsto para o sorteio é 21h, pelo horário de Brasília. O Portal Cambé divulga nesta página os números confirmados pela Caixa. UAI Notícias
Dezenas da Lotomania 3002
Aguardando a divulgação oficial das 20 dezenas.
Resultado da Lotomania 3002
- 22
- 23
- 28
- 34
- 35
- 37
- 41
- 44
- 48
- 49
- 58
- 62
- 73
- 74
- 77
- 83
- 85
- 91
- 93
- 98
Como conferir se a aposta ganhou
Compare os 50 números marcados no seu bilhete com as 20 dezenas do resultado. A Lotomania tem sete faixas de premiação. Recebem prêmio as apostas com 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 acertos. Há também uma faixa para quem não acertou nenhuma dezena. A Caixa publica o valor pago por aposta em cada faixa no rateio do concurso. CAIXA
Acompanhe também os resultados das outras modalidades na editoria de Loterias do Portal Cambé.