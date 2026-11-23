O concurso 3035 da Dupla Sena tem prêmio estimado em R$ 14,6 milhões para quem acertar as seis dezenas do primeiro sorteio. A programação desta segunda-feira, 23 de novembro de 2026, prevê dois sorteios a partir das 21h, pelo horário de Brasília. iadaloteria.com.br
Confira as dezenas da Dupla Sena 3035
Resultado da Dupla Sena 3035
1º sorteio
- 01
- 05
- 12
- 25
- 43
- 45
2º sorteio
- 02
- 14
- 15
- 22
- 33
- 38
|Sorteio
|Dezenas
|1º sorteio
|Aguardando resultado oficial
|2º sorteio
|Aguardando resultado oficial
Como conferir sua aposta
O mesmo bilhete participa dos dois sorteios. Compare os números da sua aposta primeiro com as seis dezenas da primeira linha e, em seguida, com as seis da segunda. A contagem de acertos é feita separadamente em cada sorteio, com prêmios para quem acerta três, quatro, cinco ou seis números. CAIXA
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