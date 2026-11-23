O concurso 3035 da Dupla Sena tem prêmio estimado em R$ 14,6 milhões para quem acertar as seis dezenas do primeiro sorteio. A programação desta segunda-feira, 23 de novembro de 2026, prevê dois sorteios a partir das 21h, pelo horário de Brasília. iadaloteria.com.br

Confira as dezenas da Dupla Sena 3035

Resultado da Dupla Sena 3035 Segunda-feira, 23 de novembro de 2026 1º sorteio 01

05

12

25

43

45 2º sorteio 02

14

15

22

33

38

Sorteio Dezenas 1º sorteio Aguardando resultado oficial 2º sorteio Aguardando resultado oficial

Como conferir sua aposta

O mesmo bilhete participa dos dois sorteios. Compare os números da sua aposta primeiro com as seis dezenas da primeira linha e, em seguida, com as seis da segunda. A contagem de acertos é feita separadamente em cada sorteio, com prêmios para quem acerta três, quatro, cinco ou seis números. CAIXA

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