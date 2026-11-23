Um mapeamento por satélite feito pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) serviu de base para que o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) notificasse 87 imóveis com histórico de uso repetido de fogo em diferentes regiões do Estado. O objetivo é prevenir incêndios florestais antes que eles aconteçam, segundo a Polícia Militar do Paraná.

O estudo, produzido pela equipe de Geointeligência do Simepar, virou pesquisa científica e foi apresentado ao Ibama na última semana, em Brasília, durante o Simpósio Brasileiro de Fiscalização Ambiental. A análise cruzou a recorrência de focos de calor com dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para apontar propriedades que usaram fogo de forma irregular, recente e repetida.

O levantamento abrangeu os 399 municípios paranaenses entre 2010 e 2025. Nesse período, foram analisados 439.104 focos de calor detectados por satélite.

Os pesquisadores identificaram concentrações de alta recorrência na região Central (Prudentópolis, Palmas, Guarapuava, Cruz Machado, Pinhão e Castro), no Leste (Cerro Azul, Doutor Ulysses, Adrianópolis e Rio Branco do Sul) e no Norte do Paraná. Já o litoral e a Serra do Mar tiveram poucas detecções.

Os meses de julho a setembro responderam juntos por 57,6% das áreas monitoradas, o que aponta o fim do inverno como o período mais crítico para o uso do fogo no Estado. O ano com maior incidência foi 2021.

Entre os 556.047 imóveis cadastrados no CAR, 11,4% registraram ao menos um foco de calor entre 2020 e 2025. Na grande maioria (97,1%), as detecções ocorreram em até três anos, padrão considerado esporádico ou ocasional.

Por outro lado, 0,33% dos imóveis tiveram focos em quatro, cinco ou seis anos do período e concentraram 28,6% de todos os focos mapeados. Ao todo, 278 propriedades registraram focos de calor em todos os seis anos analisados, o que indica uso persistente do fogo.

Pelo menos 27% desses imóveis estão a menos de 3 km de unidades de conservação, o que eleva o risco de danos causados por incêndios florestais.

“Conclui-se que a recorrência do fogo, mensurada a partir de dados abertos de focos de calor e integrada a uma grade territorial homogênea e ao CAR, é um indicador de risco simples, transparente e replicável em outros estados e biomas, capaz de orientar a fiscalização preventiva e de fortalecer a articulação entre monitoramento remoto e atuação em campo no enfrentamento aos incêndios”, afirma Gabriel Henrique de Almeida Pereira, pesquisador do Simepar.

Com base no estudo, as notificações preventivas começaram durante a Operação Ignis Praesidium, realizada pelo BPMA entre 3 e 7 de agosto. Os imóveis prioritários foram distribuídos entre as cinco Companhias do batalhão para atendimento em campo.

Na primeira etapa, 87 alvos receberam atendimento e notificação. Segundo a PM, as abordagens tiveram caráter educativo e preventivo, informando proprietários e responsáveis sobre o histórico de focos de calor na área, os riscos do uso do fogo e a necessidade de autorização do órgão ambiental, quando for o caso.

Os imóveis seguirão no planejamento da fiscalização ambiental, com monitoramento remoto contínuo e novas ações de orientação. A proposta é acompanhar essas áreas nos próximos anos para verificar se o padrão de queimadas é interrompido ou se surgem novos registros.

A PM também prevê intensificar as ações preventivas, mantendo o uso de inteligência e análise geoespacial para escolher os alvos e direcionar as equipes às áreas de maior risco.

“A gente hoje não consegue falar sobre prevenção ambiental sem a integração com outros órgãos, e esse foi um exemplo de situação prática aplicada que realmente deu resultados. Essa parceria com o Simepar amplia a nossa capacidade de compreender o comportamento do fogo no território e transforma a informação produzida por sensoriamento remoto em ações concretas de prevenção ambiental”, diz a tenente Ana Ruth Motta, do BPMA.

“Com isso, em vez de aguardar a ocorrência de grandes incêndios, para então atuar, conseguimos identificar de forma prévia a ocorrência desses fatos históricos e direcionar o policiamento para os locais de maior incidência”, completa a tenente.

Se novas ocorrências forem identificadas, a Polícia Ambiental vai analisar cada caso individualmente. Havendo provas de materialidade, autoria e ligação entre a conduta do responsável e o uso irregular do fogo ou o dano ambiental, poderão ser aplicadas medidas administrativas e criminais, como a lavratura de Auto de Infração Ambiental e o encaminhamento do caso às autoridades competentes.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br