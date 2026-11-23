A maioria das mulheres presas no Presídio Feminino Nilza da Silva Santos, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, é negra, mãe, tem histórico de violência doméstica e não concluiu a educação básica. O retrato faz parte do estudo Mulheres visíveis: Uma Luz sobre o Cárcere, elaborado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

O levantamento foi feito em março de 2026, por meio de um questionário aplicado a 216 detentas. O grupo reuniu tanto presas já condenadas quanto provisórias, que ainda não têm sentença condenatória definitiva.

Segundo a pesquisa, 78,24% das entrevistadas são negras, o que corresponde a 169 mulheres, sendo 103 pardas e 66 pretas. Na população brasileira, as negras representam 54,5% das mulheres. Para a Defensoria, o encarceramento e a desestruturação familiar atingem as mulheres negras de forma desproporcional.

Mais de 80% das detentas eram solteiras (72,09%) ou divorciadas (9,77%). Ao todo, 165 mulheres (76,39%) afirmaram ter pelo menos um filho, somando 444 filhos, dos quais 167 têm até 12 anos. Entre as mães, 46% tiveram filhos ainda na adolescência.

O estudo aponta que 82,4% das presas eram responsáveis pelo sustento de outras pessoas antes da prisão, arcando com alimentação, roupas e moradia. A Defensoria usa a expressão “infância desassistida” para descrever os efeitos do encarceramento sobre os dependentes e avalia que a prisão dessas mulheres desestrutura economicamente toda a rede familiar, transferindo a vulnerabilidade a quem não participou do crime.

Os autores defendem que, nesses casos, a privação de liberdade seja precedida de uma avaliação das consequências econômicas para os dependentes, com medidas que garantam o mínimo existencial das famílias. A defensora pública Maria Isabel Saboya, chefe da Coordenação de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cdedica), afirma que, “além do sofrimento do cárcere, essas mulheres enfrentam a angústia de não saber com quem estão seus filhos”.

A pesquisa também identificou situações de abandono. Das 91 mulheres que mantinham relacionamento afetivo no momento da prisão, 47 disseram que a união terminou depois do ingresso no sistema prisional. Do total de entrevistadas, 36% (78 mulheres) não recebiam nenhuma visita.

Entre as 137 redes de visita mapeadas, o parceiro amoroso aparece em apenas sete (5,11%). A Defensoria classifica o dado como uma “ruptura da reciprocidade do cuidado” e observa que, nas penitenciárias masculinas, as mulheres são a grande maioria dos visitantes, enfrentando revistas invasivas, preconceito e longos deslocamentos.

Quanto aos motivos da prisão, 58,88% das detentas respondem por tráfico de drogas ou associação para o tráfico. Na sequência aparecem crimes contra a vida (21,96%) e crimes patrimoniais (21,03%).

Parte dos depoimentos relaciona a prisão a vínculos afetivos. Uma das entrevistadas, identificada pelo nome fictício de Alice e presa por porte de arma, disse que foi “incriminada por conta do companheiro”. Outra, chamada de Luiza no estudo, relatou “uma decepção muito grande” porque o companheiro “não assumiu a propriedade da arma que foi colocada dentro de casa”.

O relatório também registra casos em que o crime foi cometido como reação a um ciclo de violência doméstica, quando a mulher agiu para se defender de agressões físicas e abusos sexuais contra ela ou contra os filhos. Para a Defensoria, nesses contextos o vínculo amoroso funciona como um espaço de coação e vulnerabilidade, e não como escolha livre de coautoria.

Mais da metade das detentas (53,3%) relatou histórico de violência doméstica. Ao todo, 96 das 216 entrevistadas (44,4%) disseram ter sofrido violência sexual na infância ou na adolescência, e os agressores mais citados foram o padrasto (19 casos) e o tio (17 casos).

Na escolaridade, 44,65% das presas não concluíram o ensino fundamental e 72,56% não completaram o ensino médio. Apenas 4,65% têm ao menos o ensino superior.

O levantamento apontou ainda carências dentro da unidade. Segundo a Defensoria, 68,40% das presas dependem de familiares para conseguir itens básicos de higiene, e foram registradas 194 queixas sobre o fornecimento de absorventes, 196 sobre a falta de sabonete e 175 sobre a falta de papel higiênico. Outras 49 mulheres disseram não ter feito nenhum exame de saúde durante o período no presídio.

O estudo mostra também que 34,7% das detentas afirmaram ter sofrido violência na unidade, principalmente por parte de outras presas (71 citações). Treze mulheres apontaram agentes prisionais como agressores.

Procurada pela Agência Brasil, a Secretaria estadual de Polícia Penal (Seppen) informou que fornece regularmente itens de higiene pessoal e que, em 2026, entregou mais de 55 mil itens no Presídio Nilza da Silva Santos, entre sabonete, creme dental, escova de dentes, absorventes e papel higiênico. A pasta também disse desenvolver, com a Secretaria Nacional de Políticas Penais, um projeto-piloto de produção de absorventes, que tem capacidade de fabricar dois mil itens por dia em uma unidade da capital fluminense.

Sobre a saúde, a Seppen informou que os atendimentos de rotina seguem a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (Pnaisp). Segundo a secretaria, desde agosto todas as internas passam por triagem com clínico geral, psicólogo, psiquiatra e assistente social, e a unidade conta com fisioterapeuta e ginecologista para exames preventivos. Em relação às denúncias de agressão por servidores, o órgão orienta que seja feita comunicação oficial para que os fatos sejam apurados.

Mesmo com a pesquisa restrita a uma única unidade, a Defensoria Pública sustenta que o trabalho oferece base confiável para orientar políticas públicas de justiça de gênero no sistema prisional. A coordenadora do Núcleo do Sistema Penitenciário (Nuspen), defensora Thaís dos Santos Lima, afirma que o estudo “fundamentará petições e pedidos de liberdade” nas demandas individuais e “dará base para ações que cobrem melhorias reais no sistema prisional” na esfera coletiva.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br