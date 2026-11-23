O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu nesta segunda-feira (23), durante o H20 Summit em Londres, que a saúde permaneça como prioridade nos fóruns internacionais G20 e G7. Ele destacou a necessidade de investimentos em sistemas públicos, preparação para emergências sanitárias e ampliação do acesso a medicamentos e vacinas.

O evento reúne representantes de governos, organizações internacionais e lideranças para debater desafios globais e fortalecer a cooperação entre países. Segundo o Ministério da Saúde, questões como tuberculose, câncer e baixa cobertura vacinal foram citadas como exemplos que exigem investimentos contínuos e maior acesso aos serviços de saúde.

Padilha alertou sobre os riscos de reduzir o financiamento da saúde em prol do aumento de gastos militares, o que pode prejudicar campanhas de vacinação, diagnósticos e tratamentos. O ministro também defendeu a ampliação da participação de países em desenvolvimento nas decisões sobre recursos para a saúde global. De acordo com ele, essas nações já contribuem com conhecimento científico e soluções para desafios sanitários e devem ajudar a definir prioridades de investimento.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br