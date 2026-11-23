A cidade de Ivaté recebeu nesta semana uma importante novidade para a área da saúde: a inauguração da nova Unidade Mista de Saúde (UMS), fruto de um investimento de R$ 5 milhões do Governo do Estado. O espaço passa a oferecer serviços de Atenção Primária e também atendimento de urgência de baixa complexidade, ampliando o acesso e a qualidade do cuidado à população local.

A UMS integra a estratégia estadual de regionalização da saúde, que tem como objetivo aproximar os serviços essenciais dos moradores e fortalecer a rede pública em municípios do interior. Com a nova estrutura, os cidadãos de Ivaté ganham um atendimento mais ágil, evitando deslocamentos para outras cidades em casos menos graves e facilitando o acompanhamento de saúde preventiva.

Segundo a administração municipal, a chegada da Unidade Mista representa um avanço para a comunidade, que há anos aguardava melhorias no setor. A expectativa é que a nova unidade beneficie diretamente famílias que dependem do SUS, oferecendo mais conforto e eficiência no atendimento diário.

Ivaté, como outros municípios da região, enfrenta desafios históricos para garantir assistência médica próxima e de qualidade. A inauguração da UMS reforça o compromisso do Estado em descentralizar os serviços e atender demandas antigas da população.

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Fonte: www.saude.pr.gov.br