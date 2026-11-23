A Câmara Municipal de Cambé realiza nesta segunda-feira (23) a 36ª sessão ordinária do ano. Segundo o Legislativo, a pauta reúne três projetos de lei em primeira discussão, duas emendas modificativas e uma Moção de Aplauso, além de indicações de melhorias para a cidade.

A sessão tem transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Câmara, com tradução simultânea em Libras.

O primeiro item é o Projeto de Lei 44/2026, de autoria do Executivo, que cria o Programa de Recuperação Fiscal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Refis-ISS). A proposta oferece condições especiais para que contribuintes regularizem débitos com o município.

Quem quitar a dívida em parcela única até 28 de dezembro de 2026 terá desconto de 100% sobre juros de mora e multas moratórias. O valor principal do imposto não terá abatimento. De acordo com a Câmara, a intenção é recuperar créditos tributários e aumentar a arrecadação.

Também do Executivo, o Projeto de Lei 45/2026 autoriza a Prefeitura de Cambé a repassar até R$ 1,5 milhão à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) ao longo de 2027. O dinheiro será usado na manutenção das atividades e dos atendimentos da entidade, que realiza ações contínuas com crianças com deficiência e suas famílias.

O terceiro projeto, de número 46/2026, declara de utilidade pública municipal o Conselho Metropolitano de Cambé da Sociedade de São Vicente de Paulo, os Vicentinos. A associação, sem fins lucrativos, presta serviços sociais e assistenciais à população, e o título deve facilitar a ampliação das atividades e novas parcerias. A autoria é da vereadora Viviani Vallarini (PSD), com coautoria do vereador Odair Paviani (PL).

Em discussão única, os vereadores analisam duas emendas do Executivo. A Emenda Modificativa 5/2026 corrige um erro material no artigo 1º do projeto da APAE, atualizando o ano de referência da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020 para 2027.

Já a Emenda Modificativa 6/2026 ajusta a redação do projeto do Refis-ISS no trecho que trata do pagamento dos débitos em parcela única.

Fecha a pauta a Moção de Aplauso 4/2026, proposta pelo vereador André do Carmo (PL), em homenagem aos policiais militares do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). O reconhecimento destaca o trabalho dos instrutores nas escolas municipais, na prevenção às drogas e à violência e na formação cidadã dos alunos, e o apoio dos comandos da corporação ao programa.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br