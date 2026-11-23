A quarta edição da Copinha F Petrobras, torneio sub-20 considerado o equivalente feminino da Copa São Paulo de Futebol Júnior, começa nesta terça-feira (24), em São Paulo, com seis partidas. O último jogo do dia reúne Palmeiras e Tarumã-AM, às 21h30 (horário de Brasília), no Canindé, com transmissão ao vivo da TV Brasil. As informações são da Agência Brasil.

As duas equipes estão no Grupo A, ao lado de Flamengo e Vasco, que estreia na competição. Antes, às 19h, a dupla carioca se enfrenta no mesmo estádio, que pertence à Portuguesa.

Os grupos desta edição homenageiam pontos marcantes da capital paulista. O Grupo A leva o nome do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

O Grupo B faz referência ao Copan, prédio projetado por Oscar Niemeyer, e reúne Corinthians, Red Bull Bragantino, Atlético-MG e Ação-MT, com jogos no Estádio Nicolau Alayon, do Nacional-SP. O Grupo C homenageia o Parque do Ibirapuera e tem Ferroviária, Centro Olímpico, Grêmio e Aliança-GO, com partidas no Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador (Ceret).

O Grupo D representa o Mercadão Municipal e conta com São Paulo, Fluminense, Vitória e Criciúma, que jogam na Ibrachina Arena. Já o Grupo E, também com jogos no Ceret, faz menção ao Parque Estadual da Cantareira e reúne Santos, Botafogo, Internacional e Sport.

A abertura da competição fica por conta de São Paulo e Criciúma, a partir das 11h. Às 15h, Fluminense e Vitória completam a rodada do Grupo D, enquanto Centro Olímpico e Grêmio jogam às 16h e Ferroviária e Aliança se enfrentam às 20h, pelo Grupo C.

As demais equipes estreiam nesta quarta-feira (25). Pelo Grupo B, Red Bull Bragantino e Atlético-MG jogam às 11h, e Corinthians e Ação se enfrentam às 15h. Pelo Grupo E, Santos e Sport entram em campo às 18h, e Botafogo e Internacional fecham o dia às 21h, também com transmissão da TV Brasil.

Avançam às quartas de final os líderes dos cinco grupos e os três melhores segundos colocados. A final está marcada para 12 de dezembro, no Canindé.

O Palmeiras disputa a Copinha F pela terceira vez e tenta passar da fase de grupos pela primeira vez. A equipe chega após ser eliminada pelo Corinthians nas semifinais do Paulista F Sub-20, em confronto no qual cada time venceu um jogo por 3 a 2 e a vaga foi decidida nos pênaltis, a favor do rival.

O principal nome do ataque palmeirense é Nicoly, artilheira do Estadual da categoria com 15 gols. Também se destacam a atacante Ket, de 16 anos, contratada junto ao América-MG no meio da temporada, e a meia e capitã Tomé, ex-Corinthians, que marcou dez gols em 2026 somando Paulista e Brasileiro sub-20.

Vinte e uma atletas do elenco sub-20 chegaram ao clube neste ano. Quatro delas, a zagueira Maria Clara, a volante Gellinot Reyes, a meia Melanie Chirinos, ambas venezuelanas, e Ket, já integram também o time principal, e Chirinos esteve no grupo que disputou a última Libertadores, em Quito, no Equador.

Campeão amazonense feminino sub-20 no ano passado, o Tarumã é um dos três estreantes da Copinha F, ao lado de Vasco e Criciúma. Segundo a vice-diretora do clube, Michele Matos, a maior parte do elenco foi formada por atletas captadas na edição de 2025 da Copa da Floresta Delas, que reuniu times do interior do Amazonas.

No Brasileirão sub-20 deste ano, as Lobas do Norte caíram na primeira fase, com duas vitórias sobre o Taubaté e quatro derrotas, duas para o Bragantino e duas para o Corinthians. Na segunda partida contra o Timão, derrota por 4 a 2 no Parque São Jorge, a equipe saiu na frente, sofreu a virada e chegou a empatar, com gols de Dhemilly e Cecília, atleta que já deixou o clube.

A viagem para o torneio foi um desafio. Em outubro, o Tarumã abriu uma vaquinha online para cobrir os custos, estimados em R$ 40 mil, mas arrecadou apenas R$ 105.

Depois de cogitar fazer o trajeto de carro entre Manaus e São Paulo, o clube conseguiu comprar as passagens de ida, com embarque previsto para a madrugada desta terça-feira (24).

Embora seja disputada em São Paulo, a Copinha F nunca teve um clube paulista na final. Todos os títulos ficaram com equipes do Rio de Janeiro.

O Flamengo é o maior campeão, com duas conquistas: venceu a primeira edição, em 2023, ao bater o Botafogo por 2 a 0 no Canindé, e levantou a taça no ano passado com goleada de 6 a 0 sobre o Grêmio, na Mercado Livre Arena Pacaembu. Em 2024, o Fluminense ficou com o título ao vencer o Internacional nos pênaltis, após empate sem gols no Pacaembu.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br