O Projeto Voleibol XXI de Outubro Londrina foi oficializado como projeto de extensão da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e fará uma nova seletiva de atletas na quinta-feira, 10 de dezembro. A informação foi divulgada pela UEL. A iniciativa passou a ser vinculada, em julho de 2026, ao Departamento de Ciências do Esporte (DES), do Centro de Educação Física e Esporte (CEFE).

O projeto foi criado em 2020 a partir de uma parceria entre a Associação Atlética Acadêmica XXI de Outubro, o curso de Educação Física, a Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e a Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe).

Com a formalização, as atividades esportivas passam a fazer parte do tripé acadêmico de ensino, pesquisa e extensão. Estudantes de Educação Física participam do planejamento e da aplicação dos treinos, com supervisão de professores. Os atletas, por sua vez, passam por avaliações físicas e participam de estudos feitos por pesquisadores e mestrandos da universidade.

Segundo o coordenador do projeto, o professor Marcos Augusto Rocha, do Departamento de Ciências do Esporte, a oficialização fortalece a formação dos universitários e a produção científica. “A cessão de espaço não é só para usar a quadra, é uma parceria para atender a comunidade científica também. Quase todo ano temos pesquisadores fazendo mestrado com os meninos, aplicando testes físicos, além dos acadêmicos de Educação Física que atuam diretamente no desenvolvimento e planejamento do treinamento”, afirmou.

A seletiva tem como objetivo renovar o elenco para a próxima temporada. O chamamento será publicado no perfil oficial do projeto no Instagram, @voleibol21deoutubrolondrina.

De acordo com o técnico Mateus Rodrigues de Carvalho Elias, os testes costumam reunir cerca de 300 candidatos ao longo do ano. O número de vagas depende da permanência dos atletas que já fazem parte das equipes, com média de cinco vagas por categoria de base e maior oferta nas escolinhas de iniciação.

O projeto atende exclusivamente o público masculino, por causa das regras de captação do edital municipal que financia a equipe. Ao todo, são 98 vagas previstas no plano de extensão, divididas em três faixas etárias.

A iniciação reúne 50 alunos de 10 a 14 anos matriculados nas redes públicas estadual e municipal de Londrina e região. O grupo de especialização tem 30 vagas para jovens de 15 a 17 anos, e o de aperfeiçoamento e rendimento oferece 18 vagas para atletas a partir de 18 anos, nas categorias Sub-21 e Adulto.

Os treinos acontecem diariamente nas quadras internas e na academia de musculação do CEFE, das 12h às 19h. Os atletas de rendimento chegam a treinar seis horas por dia, alternando atividades técnicas, táticas e musculação, de acordo com os horários escolares.

A metodologia combina princípios da Pedagogia do Esporte e do Treinamento Esportivo de Longo Prazo, respeitando a maturação biológica e o ritmo de cada faixa etária. O grupo também recebe ações pontuais de apoio na área de Psicologia, em parceria com docentes da UEL.

Nas competições oficiais, o projeto representa Londrina nas categorias Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19, Sub-21, Universitário e Adulto. A equipe disputa torneios estaduais, como os Jogos da Juventude (Jojups), os Jogos Abertos (Japs) e os Jogos Universitários do Paraná (Jups), e nacionais, como a Taça Paraná, na qual o time Sub-19 ficou em sétimo lugar entre 72 participantes.

O trabalho de formação já levou jogadores a clubes tradicionais do país. O principal exemplo é Gustavo Sachetti, que começou no projeto em Londrina, foi para o Minas Tênis Clube, conquistou dois títulos brasileiros na base e hoje integra a equipe Sub-21 de São José, em São Paulo.

Idealizador da iniciativa, Mateus Elias é formado pela UEL, mestre em Análise do Comportamento e integra a comissão técnica da seleção paranaense Sub-18. “O meu objetivo desde o início sempre foi ligar a educação com o esporte para atender pessoas que queriam estudar na universidade pública e jogar voleibol em nível federativo ao mesmo tempo. Muitos alunos conhecem o projeto e vêm para a UEL porque sabem que aqui vão conseguir estudar e continuar jogando”, disse.

O projeto recebe jovens de outras cidades e estados, inclusive do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. “Já recebemos meninos do Rio Grande do Norte que vieram em busca de oportunidade, jogaram na base conosco e hoje estão se formando na UEL e tocando seus próprios projetos esportivos na cidade. O esporte é uma ferramenta que modifica realidades e ajuda a manter esses jovens em um caminho positivo”, afirmou o treinador.

Os interessados na seletiva devem acompanhar o Instagram @voleibol21deoutubrolondrina, onde serão divulgadas as informações do chamamento.

Fonte: operobal.uel.br