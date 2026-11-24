Londrina recebeu, nesta terça-feira (24), o certificado de Município Amigo da Pessoa Idosa. A entrega ocorreu durante o IV Seminário Paraná Amigo da Pessoa Idosa, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, segundo informou a Prefeitura de Londrina.

O secretário municipal do Idoso, Ailton Nantes, representou a cidade na cerimônia e recebeu a certificação. O reconhecimento está ligado à adesão do município ao Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa (PAPI).

De acordo com a Prefeitura, a participação no programa fortalece e consolida a Política Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Com o crescimento expressivo dessa parcela da população em Londrina, a proposta é contribuir para políticas públicas permanentes, integradas e planejadas, voltadas às necessidades desse público.

Para Nantes, a certificação reconhece o trabalho feito pela cidade na promoção dos direitos da pessoa idosa. “Londrina já é referência nacional neste quesito e agora se consagra, mostrando que, de fato, se preocupa com esse público, por meio das políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria do Idoso. Temos uma equipe excepcional, que realiza um trabalho de excelência e fez de tudo para sermos merecedores deste título”, declarou.

O secretário explicou que o principal ganho do programa é a integração entre diferentes políticas públicas. Segundo ele, a adesão permite fortalecer a rede de proteção e cuidado, ampliar serviços e qualificar os equipamentos públicos, preparando o município para uma realidade demográfica que exige mais planejamento, responsabilidade e investimentos.

A adesão também abre caminho para a captação de verbas do Estado. “A participação no programa também amplia as possibilidades de Londrina captar recursos estaduais destinados ao fortalecimento das políticas públicas para a pessoa idosa. A adesão já vem proporcionando oportunidades concretas de recebimento de recursos”, afirmou Nantes.

O secretário acrescentou que o PAPI reforça a capacidade institucional do município, com acesso a apoio técnico, instrumentos de gestão e mecanismos de cooperação entre Estado e Município. “Mais do que atender às necessidades atuais, o PAPI permite que Londrina se antecipe aos desafios do envelhecimento populacional, construindo uma cidade mais acessível, inclusiva, segura e acolhedora, na qual envelhecer seja sinônimo de dignidade, autonomia, participação social e garantia de direitos”, disse.

Conforme a Prefeitura, a participação de Londrina em instrumentos de financiamento e incentivo às políticas para a pessoa idosa já soma R$ 1.378.440,83. O valor reúne incentivos estaduais, convênios, emendas e repasses específicos.

Os recursos são destinados a melhorias nos serviços das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e da Casa Dia, além de melhorias nos Centros de Convivência. A verba também contempla a compra de um veículo e iniciativas de turismo, envelhecimento ativo e promoção da qualidade de vida.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br