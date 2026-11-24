A Polícia Militar do Paraná (PMPR) recolheu dois cães com características de uso para caça no Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, nesta segunda-feira (23). Segundo a corporação, um dos animais usava uma coleira com rastreador GPS.

O resgate foi feito por equipes da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). Os policiais foram chamados por funcionários da portaria do parque, que pediram apoio para verificar a presença de animais domésticos dentro da unidade de conservação.

Durante o patrulhamento, a equipe encontrou os cães e fez buscas na região para tentar localizar os responsáveis, mas ninguém foi encontrado. De acordo com a PM, os animais foram recolhidos por oferecerem risco à fauna silvestre e serão levados para um abrigo especializado.

A Polícia Militar explica que a presença de animais domésticos em áreas de preservação pode prejudicar a biodiversidade, principalmente pelo risco de ataques a espécies nativas e pela transmissão de doenças aos animais silvestres.

A coleira com GPS será entregue à Polícia Civil. O equipamento deve ajudar na identificação dos responsáveis e na investigação de um possível crime ambiental.

A PMPR orienta que, quando um crime estiver acontecendo, a população acione a Polícia Militar pelo telefone 190. Denúncias também podem ser feitas de forma anônima pelo 181, do Disque-Denúncia, ou pelo 197, da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br