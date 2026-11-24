Um homem de 26 anos foi preso nesta segunda-feira (23) transportando 253,4 quilos de maconha em um carro na região de Umuarama, no Noroeste do Paraná. A prisão foi feita em ação conjunta da Polícia Militar do Paraná (PMPR) com a Polícia Federal (PF), segundo a PMPR.

De acordo com a corporação, equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM) realizavam atividades da Operação Protetor quando deram ordem de parada ao motorista de um Chevrolet Celta. O condutor não obedeceu e tentou escapar.

Durante o acompanhamento, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um barranco. Conforme a polícia, ele ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais.

Na vistoria do carro, as equipes encontraram centenas de tabletes de maconha espalhados por todo o banco traseiro e pelo porta-malas. Segundo a PMPR, a apreensão representa um prejuízo estimado de R$ 529,8 mil ao crime.

O suspeito teve ferimentos leves por causa da batida e foi levado a um hospital da região, onde ficou sob custódia policial. A droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Umuarama.

A Operação Protetor é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e faz parte do Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas (ENFOC). A ação busca desarticular grupos criminosos e reduzir a circulação de drogas, principalmente em rotas de contrabando nas regiões de fronteira.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br