O curso de Psicologia da Universidade Estadual de Londrina (UEL) realiza nesta sexta-feira (27), a partir das 8h, a Mostra de Estágios, que também encerra as comemorações dos 50 anos da Clínica Psicológica da instituição. A programação, divulgada pela UEL, começa no Anfiteatro Cyro Grossi, no Centro de Ciências Biológicas (CCB), e reúne exposição de trabalhos e uma sessão de homenagens.

A mostra é organizada pela professora Rosemarie Elizabeth Schimidt Almeida, coordenadora de estágio do curso, e pela docente Ana Cláudia Barbosa da Silva-Roosli, diretora da Clínica Psicológica. As duas são vinculadas ao Departamento de Psicologia e Psicanálise.

A mesa de abertura, às 8h, terá a presença da reitora da UEL, Andrea Name Colado Simão; da vice-coordenadora do Colegiado, professora Edneia Peres; do diretor do CCB, professor Alex Eduardo Gallo; da vice-coordenadora de estágio, Cláudia Palma; e da diretora da Clínica, Ana Cláudia Roosli.

A partir das 8h30, os corredores da Clínica recebem a exposição de banners de estudantes do 3º ano. Os trabalhos foram produzidos ao longo do ano letivo no estágio básico, etapa que funciona como introdução do aluno à prática profissional.

Após um intervalo, a programação será retomada às 10h50 com uma mesa dedicada às cinco décadas de atuação da Clínica. À tarde, a partir das 13h, ficam expostos os trabalhos dos alunos do 4º e do 5º ano, que fazem a apresentação oral às 16h, na Sala 201.

Segundo Rosemarie Schimidt, “as apresentações orais estão relacionadas às práticas que são desenvolvidas pelos estudantes, que são mediadas por uma supervisão docente com mais experiência”. Para a professora, “a Mostra é uma forma de mostrar o que o curso promove e provoca”.

De acordo com a universidade, o evento aproxima os estudantes dos desafios profissionais que eles passam a enfrentar a partir da 3ª série. Nas experiências práticas, os acadêmicos lidam com situações que simulam a rotina de trabalho na área.

A Clínica Psicológica foi criada em 1976 para atender às atividades práticas do 5º ano da graduação. Com o tempo, deixou de ter foco apenas no ensino e se consolidou como clínica-escola ligada também à pesquisa e à extensão, com intervenções conduzidas por docentes dos departamentos de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Psicologia e Psicanálise e Psicologia Social e Institucional.

Instalada no CCB, no Campus Universitário, a unidade tem salas para atendimento de crianças a partir de 4 anos, adolescentes, adultos e idosos, além de espaços para atendimento em grupo, salas de espelho para observação, salas de supervisão e secretaria. A maior parte dos atendimentos é feita por estudantes, sob supervisão direta de professores, com apoio de psicólogos formados ligados a projetos e da psicóloga assessora da unidade.

Entre 2021 e 2025, a Clínica registrou 26.709 atendimentos psicológicos. No mesmo período, o Plantão fez 523 atendimentos individuais por demanda espontânea, de forma gratuita, sem agendamento ou fila de espera.

A UEL alerta que o serviço não é ilimitado nem está disponível para qualquer modalidade a qualquer momento. A oferta principal é a psicoterapia individual, enquanto avaliações psicológicas, grupos, atendimentos de casal e família e outras modalidades dependem de projetos específicos, de docentes responsáveis e da disponibilidade de vagas.

Serviço: Mostra de Estágios e celebração dos 50 anos da Clínica Psicológica da UEL. Sexta-feira (27), a partir das 8h, no Anfiteatro Cyro Grossi, no Centro de Ciências Biológicas (CCB). O Plantão da Clínica funciona às quartas-feiras, das 8h às 17h, com atendimento gratuito e sem agendamento.

Fonte: operobal.uel.br