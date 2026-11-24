O Ministério do Trabalho e Emprego publicou nesta segunda-feira (23) uma portaria com regras complementares ao decreto assinado na quinta-feira (19), que regulamentou a jornada 5×2. O modelo prevê cinco dias de trabalho e dois de descanso por semana e passa a valer a partir de 16 de dezembro.

O texto detalha como ficam o cálculo do valor da hora trabalhada, o descanso semanal, o banco de horas e o papel das convenções e dos acordos coletivos.

Dois dias de descanso por semana

Segundo a portaria, todos os empregados terão direito a dois dias de descanso semanal, cada um com 24 horas seguidas. Isso significa que a folga deve ocupar um dia inteiro e não pode ser dividida em períodos de meio expediente.

Um dos dias de descanso deve cair, de preferência, no domingo. As folgas não precisam ser consecutivas, mas devem ocorrer dentro da mesma semana.

Por meio de convenção ou acordo coletivo, os dias de descanso podem ser distribuídos de outra forma ao longo do mês, desde que seja mantida a média de dois dias de repouso semanal remunerado. Em qualquer situação, o trabalhador deve ter pelo menos um dia de folga a cada, no máximo, seis dias seguidos de trabalho.

Para quem trabalha na escala 12×36, com 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso, a regra prevê compensação ou pagamento de horas extras quando a média mensal ultrapassar o limite semanal previsto na Constituição. Nesses casos, valem os termos da convenção ou do acordo coletivo.

Redução gradual da carga horária

O limite semanal, que é de 44 horas, cairá para 42 horas a partir de dezembro. Em dezembro de 2027, a carga máxima passará a ser de 40 horas semanais.

Hora trabalhada fica mais cara

Como o salário mensal continua o mesmo para uma carga horária menor, o valor de cada hora trabalhada aumenta. Com isso, também sobe o custo das horas extras e de outros adicionais trabalhistas.

O cálculo é feito com base em um número chamado pelo governo de divisor. Atualmente, ele é 220, referente às 44 horas semanais, e basta dividir o salário mensal por esse número para saber o valor da hora.

No exemplo apresentado, um salário de R$ 5,5 mil corresponde atualmente a R$ 25 por hora. A partir de 16 de dezembro, com o divisor 210, a hora passa a valer R$ 26,19, sem alteração no salário.

Em 16 de dezembro de 2027, com a jornada de 40 horas, o divisor será 200. Nesse caso, a hora de quem recebe R$ 5,5 mil subirá para R$ 27,50.

Trabalhadores que recebem por hora, dia, tarefa, peça ou comissão seguirão regras específicas da portaria, que asseguram a manutenção da remuneração mensal. Para os horistas, o pagamento dos dois dias de repouso poderá ser incluído no valor da hora trabalhada, com acréscimo de 16,667% sobre o salário-hora normal.

Acordos coletivos

Convenções e acordos coletivos poderão definir quando ocorrerão os dias de descanso semanal remunerado ou criar uma regra excepcional para sua distribuição. Se a jornada diária passar de oito horas, a negociação coletiva também poderá estabelecer a forma de compensação, como já acontece, respeitando a legislação trabalhista.

As novas regras mantêm a possibilidade de horas extras e de regimes diferenciados previstos em lei. Por outro lado, cláusulas incompatíveis com os novos limites de jornada e descanso perderão a validade quando as obrigações passarem a ser exigidas.

Serão consideradas incompatíveis as cláusulas que fixem jornada semanal acima do limite constitucional ou garantam menos de dois dias de repouso, com exceção do regime compensatório. As demais regras dos instrumentos coletivos e as condições mais vantajosas aos trabalhadores continuam valendo.

Banco de horas

O saldo do banco de horas acumulado até 15 de dezembro de 2026 será compensado ou pago conforme o que estiver previsto no acordo individual ou coletivo. As horas trabalhadas a partir de 16 de dezembro de 2026 seguirão os novos limites constitucionais de cada período.

Novas portarias

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, outras portarias ainda serão publicadas. Elas tratarão da compensação dos repousos por negociação coletiva, dos períodos de descanso de trabalhadores em regime de afastamento contínuo e da aplicação das novas regras às profissões regulamentadas por legislação própria.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br