As dezenas 01, 05, 18, 22, 23, 25 e 30 saíram no concurso 1354 do Dia de Sorte, realizado nesta segunda-feira, 23 de novembro de 2026. O Mês da Sorte foi fevereiro (02), conforme o resultado exibido na transmissão das Loterias CAIXA.

Confira o resultado do concurso 1354

Dia de Sorte Resultado Dezenas em ordem crescente 01 · 05 · 18 · 22 · 23 · 25 · 30 Ordem do sorteio 22 · 30 · 01 · 18 · 05 · 23 · 25 Mês da Sorte Fevereiro (02)

Quem ganhou no Dia de Sorte?

O rateio oficial do concurso 1354 ainda não havia sido confirmado até o fechamento desta matéria. A apuração indica se alguma aposta acertou as sete dezenas, quantos bilhetes foram premiados em cada faixa e o valor por aposta vencedora.

Quem marcou fevereiro no bilhete garantiu o prêmio do Mês da Sorte, mesmo sem acertar nenhuma dezena. A modalidade também premia apostas com quatro, cinco, seis ou sete acertos. Quem acertou o mês e alcançou uma dessas faixas recebe os dois prêmios. CAIXA

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