As dezenas 01, 05, 18, 22, 23, 25 e 30 saíram no concurso 1354 do Dia de Sorte, realizado nesta segunda-feira, 23 de novembro de 2026. O Mês da Sorte foi fevereiro (02), conforme o resultado exibido na transmissão das Loterias CAIXA.
Confira o resultado do concurso 1354
|Dia de Sorte
|Resultado
|Dezenas em ordem crescente
|01 · 05 · 18 · 22 · 23 · 25 · 30
|Ordem do sorteio
|22 · 30 · 01 · 18 · 05 · 23 · 25
|Mês da Sorte
|Fevereiro (02)
Quem ganhou no Dia de Sorte?
O rateio oficial do concurso 1354 ainda não havia sido confirmado até o fechamento desta matéria. A apuração indica se alguma aposta acertou as sete dezenas, quantos bilhetes foram premiados em cada faixa e o valor por aposta vencedora.
Quem marcou fevereiro no bilhete garantiu o prêmio do Mês da Sorte, mesmo sem acertar nenhuma dezena. A modalidade também premia apostas com quatro, cinco, seis ou sete acertos. Quem acertou o mês e alcançou uma dessas faixas recebe os dois prêmios. CAIXA
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