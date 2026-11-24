A Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira (23), o requerimento de urgência para votar o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/26, que reúne medidas de ajuste fiscal das contas públicas. O pedido recebeu 318 votos favoráveis, 135 contrários e seis abstenções.

Com a aprovação, a proposta vai direto ao plenário, sem passar pelas comissões da Casa. Logo depois da votação, os deputados começaram a discutir o texto.

A urgência foi solicitada pelo governo e pelos partidos da base durante a sessão extraordinária convocada para analisar o projeto. O deputado Hildo Rocha (MDB-MA) defendeu que a aprovação do ajuste abre caminho para o Congresso analisar o Orçamento da União de 2027.

“Se nós não aprovarmos esse projeto de Lei Complementar, se não tiver urgência e ele tiver que tramitar em todas as comissões, nós não teremos o Orçamento de 2027, não tem como fechar o orçamento de 2027. É importante que [o projeto] seja votado ainda esta semana porque estamos terminando o ano e temos que votar a Lei Orçamentária do ano que vem”, declarou o parlamentar.

O texto passou pelo Senado na última quarta-feira (18) e prevê corte de despesas para alcançar um superávit primário de cerca de R$ 18,7 bilhões. O governo espera que a Câmara aprove a proposta sem mudanças.

Por isso, o relator na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), apresentou parecer mantendo integralmente a versão dos senadores. Até o início da sessão, porém, o projeto já somava mais de 50 emendas, a maior parte apresentada pela oposição.

A proposta combina redução de gastos e aumento de arrecadação, com economia estimada entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027. O cálculo se refere ao resultado primário, que é a diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta, sem contar o pagamento dos juros da dívida.

Uma das mudanças atinge o arcabouço fiscal. O texto permite ao governo fazer bloqueios extras de despesas para cumprir a meta e, a partir do próximo ano, reduz de 2,5% para 2% o limite de crescimento dos gastos acima da inflação nos anos em que houver medidas de contenção.

O projeto também corta benefícios tributários e autoriza o adiamento de parte dos repasses a estados e municípios previstos na Lei Kandir. Outro ponto fixa prazo de 120 dias para que o Congresso regulamente os pagamentos acima do teto do funcionalismo público, hoje em R$ 46,3 mil.

Pela versão aprovada no Senado, a União repassará R$ 2 bilhões por ano aos estados, com base na Lei Kandir, entre 2028 e 2030. Na proposta original, o governo reduzia o valor atual de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão anual e adiava o restante, em parcelas, para o período de 2031 a 2037.

A alteração resultou de um acordo com a oposição e atendeu a uma preocupação dos governadores, que perderiam recursos federais recebidos como compensação. Em vigor desde 1996, a Lei Kandir isentou do ICMS, imposto estadual, as empresas que exportam produtos agropecuários e industrializados, com o objetivo de estimular as vendas ao exterior.

Como a isenção reduziu a arrecadação dos estados, a União assumiu o compromisso de compensá-los, o que nunca ocorreu de forma regular. Desde 2020, a Lei Complementar 176 garante repasses federais de R$ 4 bilhões por ano até 2037. A reforma tributária promulgada em 2023 extingue o ICMS e mantém a isenção para produtos destinados à exportação.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br